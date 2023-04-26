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Зеленський призначив посла в Китаї

Тетяна ЛозовенкоСереда, 26 квітня 2023, 15:42
Зеленський призначив посла в Китаї
Павло Рябікін, фото пресслужби аеропорту Бориспіль

Президент Володимир Зеленський призначив звільненого у березні міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна надзвичайним і повноважним послом України в Китаї.

Джерело: сайт президента

Деталі: Відповідний указ опублікований на сайті президента.  

Довідково: Павло Рябікін закінчив Київський університет ім. Шевченка за спеціальністю "Правознавство", здобув кваліфікацію "Юрист-міжнародник". Володіє англійською та німецькою мовами.

З 1991 по 2000 рік працював референтом. Був членом Київської міської колегії адвокатів Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

У 2000 – 2005 роках був народним депутатом України, працював у комітеті Верховної Ради України з питань правової політики, з 2002 року – голова підкомітету з питань господарського законодавства комітету Верховної Ради з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій.

З липня 2005 по серпень 2006 – заступник міністра транспорту та зв'язку України.

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З серпня 2009 по червень 2010 року Рябікін був надзвичайним і повноважним послом України у Данії. Має дипломатичний ранг посла 2-го класу (з 2010 року).

У 2012 –2014 роках працював у Комітеті Верховної Ради України з транспорту та зв'язку. У 2014 –2015 був заступником голови Київської міської державної адміністрації.

З березня 2017 року Рябікін керував роботою  аеропорту "Бориспіль" як гендиректор.

З листопада 2020 року по листопад 2021 року був головою Державної митної служби України.

У 2021 року призначений Міністром з питань стратегічних галузей промисловості України. Був звільнений з посади у березні 2023 року.

Теми: Китайдипломатичні відносиниЗеленськийМЗС
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