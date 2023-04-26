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Зеленский назначил посла в Китае

Татьяна ЛозовенкоСреда, 26 апреля 2023, 15:42
Зеленский назначил посла в Китае
Павел Рябикин, фото пресс-службы аэропорта Борисполь

Президент Владимир Зеленский назначил уволенного в марте министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина чрезвычайным и полномочным послом Украины в Китае.

Источник: сайт президента

Детали: Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Справочно: Павел Рябикин окончил Киевский университет им. Шевченко по специальности "Правоведение", получил квалификацию "Юрист-международник". Владеет английским и немецким языками.

С 1991 по 2000 год работал референтом. Был членом Киевской городской коллегии адвокатов Киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

В 2000 - 2005 годах был народным депутатом Украины, работал в комитете Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, с 2002 года - председатель подкомитета по вопросам хозяйственного законодательства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики, управления народным хозяйством, собственности и инвестиций.

С июля 2005 по август 2006 - заместитель Министра транспорта и связи Украины.

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С августа 2009 по июнь 2010 Рябикин был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Дании. Имеет дипломатический ранг посла 2-го класса (с 2010 года).

В 2012 -2014 работал в Комитете Верховной Рады Украины по транспорту и связи. В 2014 -2015 был заместителем председателя Киевской городской государственной администрации.

С марта 2017 Рябикин руководил работой аэропорта "Борисполь" как гендиректор.

С ноября 2020 года по ноябрь 2021 года был председателем Государственной таможенной службы Украины. В 2021 году назначен Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Был уволен с должности в марте этого года.

Темы: Китайдипломатические отношенияЗеленскийМИД
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