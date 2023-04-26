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Командувач Повітряних сил протестував ЗРК "Patriot"

Валентина РоманенкоСереда, 26 квітня 2023, 15:50
Командувач Повітряних сил протестував ЗРК Patriot
фото Повітряних сил

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав відео з нещодавнім надбанням ППО України – ЗРК Patriot.

Джерело: Олещук у Telegram

Пряма мова: "Із квітня 2023 року ЗРК "Patriot" – на бойовому чергуванні в Україні!

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Сучасна західна техніка має свої особливості, але наші захисники неба швидко її опановують, і вже готові нищити російського окупанта!

Командир дивізіону дозволив мені дещо протестувати "Patriot". Дякую, Артеме, давно мріяв це зробити!".

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Деталі: Командувач подякував західним партнерам, керівництву держави та війська за те, що Повітряні сили нарешті отримали те, чого так прагнули – зброю проти ворожої "балістики".

 
Микола Олещук
фото Повітряних сил

Що передувало: Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що один дивізіон зенітно-ракетного комплексу "Patriot" вже заступив на бойове чергування в Україні, інші перебувають в дорозі.

21 квітня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук перевірив бойові позиції ЗРК "Patriot" на одному з напрямків. 

Довідково: Дивізіон ЗРК Patriot складається з командного пункту, радару, та пускових установок (може бути до 8-ми ПУ), кожна з яких має по 4 пускові контейнери з ракетами різних типів (проти балістики, проти аеродинамічних цілей (літаки й гелікоптери)).

Теми: PatriotПовітряні сили ЗСУ
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