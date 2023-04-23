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Один дивізіон Patriot уже працює в Україні, інші в дорозі – Повітряні сили

Катерина ТищенкоНеділя, 23 квітня 2023, 20:49
Один дивізіон Patriot уже працює в Україні, інші в дорозі – Повітряні сили
ЗРК "Patriot" у Польщі, фото Getty Images

Один дивізіон зенітно-ракетного комплексу "Patriot" вже заступив на бойове чергування в Україні, інші перебувають в дорозі.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Один з дивізіонів ("Patriot" – ред.) уже заступив кілька днів тому, працює...

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Інші вже в дорозі до своїх майбутніх позицій. Сподіватимемося, що будуть якісь результати, проти рашистських літаків, зокрема".

Деталі: Відповідаючи на питання, чи зможе ЗРК "Patriot" збивати ракети С-300, якими було атаковано Харків 22 квітня, Ігнат сказав, що "Patriot" може збивати ці ракети, однак їх у росіян дуже багато.

"Тут не те що дорого (збивати ракети С-300 з ЗРК "Patriot" – ред.), тут те, що їх багато. 6-7 тисяч ракет С-300 було ще кілька місяців тому. Раціональніше їх знищити на землі… Треба розуміти, скільки в нас буде ракет до "Patriot" і скільки в них буде ракет до С-300. Вони будуть як "Шахеди" запускати, виснажуючи нашу ППО", - сказав речник Повітряних сил.

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Що передувало: 21 квітня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук перевірив бойові позиції ЗРК "Patriot" на одному з напрямків. Він зазначив, що пускова установка ЗРК "Patriot" уже несе бойове чергування в системі протиповітряної оборони України.

Довідково: Дивізіон ЗРК Patriot (або ж батарея) складається з командного пункту, радару, та пускових установок (може бути до 8-ми ПУ), кожна з яких має по 4 пускові контейнери з ракетами різних типів (проти балістики, проти аеродинамічних цілей (літаки й гелікоптери)).

Теми: PatriotПовітряні сили ЗСУвійна
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