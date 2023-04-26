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Командующий Воздушных сил протестировал ЗРК "Patriot"

Валентина РоманенкоСреда, 26 апреля 2023, 15:50
Командующий Воздушных сил протестировал ЗРК Patriot
фото Воздушных сил

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук показал видео с недавним пополнением ПВО Украины - ЗРК Patriot.

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь: "С апреля 2023 года ЗРК "Patriot" - на боевом дежурстве в Украине!

Современная западная техника имеет свои особенности, но наши защитники неба быстро ее осваивают, и уже готовы уничтожать российского оккупанта!

Командир дивизиона позволил мне немного протестировать "Patriot". Спасибо, Артем, давно мечтал это сделать!".

Детали: Командующий поблагодарил западных партнеров, руководство государства и войска за то, что Воздушные силы наконец получили то, чего так хотели - оружие против вражеской "баллистики".

ВИДЕО ДНЯ
 
Николай Олещук
ФОТО ВОЗДУШНЫХ СИЛ

Что предшествовало: Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что один дивизион зенитно-ракетного комплекса "Patriot" уже заступил на боевое дежурство в Украине, другие находятся в пути.

21 апреля командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук проверил боевые позиции ЗРК "Patriot" на одном из направлений.

Справка: Дивизион ЗРК Patriot состоит из командного пункта, радара и пусковых установок (может быть до 8-ми ПУ), каждая из которых имеет по 4 пусковых контейнера с ракетами различных типов (против баллистики, против аэродинамических целей (самолеты и вертолеты)).

Темы: PatriotВоздушные силы ВСУ
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