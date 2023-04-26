Украина выменяла у России еще 44 пленных, среди них 2 гражданских

Украина вернула из российского плена еще 44 пленных, среди которых 2 гражданских.

Источник: сообщение руководителя Офиса президента Зеленского Андрея Ермака

Прямая речь: "Очередной обмен пленными. Нам удалось вернуть домой 44 наших человека. Среди них - 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки.

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Люди защищали Мариуполь, "Азовсталь", Херсонщину, сражались с врагом на Востоке. Также мы освободили двух гражданских".

Детали: По словам Ермака, среди освобожденных есть раненые, которых пытали в плену. Также есть двое мужчин, жен которых ранее освободили из плена.

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Минобороны России сообщило, что Украина передала им 40 пленных оккупантов.

Предыстория: 10 апреля Украина вернула из российского плена сотню своих защитников.