Украина выменяла у России еще 44 пленных, среди них 2 гражданских
Украина вернула из российского плена еще 44 пленных, среди которых 2 гражданских.
Источник: сообщение руководителя Офиса президента Зеленского Андрея Ермака
Прямая речь: "Очередной обмен пленными. Нам удалось вернуть домой 44 наших человека. Среди них - 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки.
Люди защищали Мариуполь, "Азовсталь", Херсонщину, сражались с врагом на Востоке. Также мы освободили двух гражданских".
Детали: По словам Ермака, среди освобожденных есть раненые, которых пытали в плену. Также есть двое мужчин, жен которых ранее освободили из плена.
Минобороны России сообщило, что Украина передала им 40 пленных оккупантов.
Предыстория: 10 апреля Украина вернула из российского плена сотню своих защитников.