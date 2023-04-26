В Росії знову розбився винищувач МіГ-31
Середа, 26 квітня 2023, 17:52
В Мурманській області Росії розбився військовий літак МіГ-31.
Джерело: російський новинний Telegram-канал Baza
Деталі: Очевидці зняли падіння літака. Він загорівся в повітрі і впав в озеро недалеко від селища Риж-Губа. Видання вказує, що обидва пілоти, які катапультувалися, зачепилися за гілки.
Ще один МіГ-31 долітався в Росії pic.twitter.com/KpXINwDQaQ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 26, 2023
Що стало причиною авіакатастрофи - поки невідомо. Пізніше Міноборони РФ підтвердило падіння літака. Там заявили, що винищувач виконував плановий навчальний політ.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 2 грудня 2022 року винищувач МіГ-31 зазнав аварії в Приморському краї Російської Федерації під час навчального польоту.