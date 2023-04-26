В Росії знову розбився винищувач МіГ-31

В Мурманській області Росії розбився військовий літак МіГ-31.

Джерело: російський новинний Telegram-канал Baza

Деталі: Очевидці зняли падіння літака. Він загорівся в повітрі і впав в озеро недалеко від селища Риж-Губа. Видання вказує, що обидва пілоти, які катапультувалися, зачепилися за гілки.

Ще один МіГ-31 долітався в Росії pic.twitter.com/KpXINwDQaQ April 26, 2023

Що стало причиною авіакатастрофи - поки невідомо. Пізніше Міноборони РФ підтвердило падіння літака. Там заявили, що винищувач виконував плановий навчальний політ.

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