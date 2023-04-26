В России снова разбился истребитель МиГ-31
Среда, 26 апреля 2023, 17:52
В Мурманской области России разбился военный самолет МиГ-31.
Источник: российский новостной Telegram-канал Baza
Детали: Очевидцы засняли падение самолета. Он загорелся в воздухе и упал в озеро недалеко от поселка Рыж-Губа. Издание указывает, что оба пилота, которые катапультировались, зацепились за ветки.
Ще один МіГ-31 долітався в Росії pic.twitter.com/KpXINwDQaQ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 26, 2023
Что стало причиной авиакатастрофы - пока неизвестно. Позже Минобороны РФ подтвердило падение самолета. Там заявили, что истребитель выполнял плановый учебный полет.
Предыстория:
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- 2 декабря 2022 года истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае Российской Федерации во время учебного полета.