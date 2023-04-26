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В России снова разбился истребитель МиГ-31

Александр ШумилинСреда, 26 апреля 2023, 17:52
В России снова разбился истребитель МиГ-31
Фото иллюстративное

В Мурманской области России разбился военный самолет МиГ-31.

Источник: российский новостной Telegram-канал Baza

Детали: Очевидцы засняли падение самолета. Он загорелся в воздухе и упал в озеро недалеко от поселка Рыж-Губа. Издание указывает, что оба пилота, которые катапультировались, зацепились за ветки.

 

Что стало причиной авиакатастрофы - пока неизвестно. Позже Минобороны РФ подтвердило падение самолета. Там заявили, что истребитель выполнял плановый учебный полет.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 2 декабря 2022 года истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае Российской Федерации во время учебного полета.

Темы: авиаРосcия
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