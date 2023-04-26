Окупанти 43 рази атакували на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – Генштаб

Оборонці України упродовж доби відбили 43 атаки росіян на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де ворог намагається наступати.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18:00 26 квітня

Дослівно Генштаб: "Протягом доби противник завдав 3 ракетних, 31 авіаційного удару та здійснив близько 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку".

Деталі: На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби, росіяни вели безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Диліївка, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Окупанти обстріляли населені пункти Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Мар’їнському напрямку протягом доби українські захисники відбили численні атаки росіян в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Загарбники обстрілювали населені пункти Богоявленка, Новоукраїнка, Шахтарське, Пречистівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують вести оборонні дії. В той же час, протягом доби, ворог здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Берислав, Козацьке, Токарівка, Антонівка, Білозерка, Берегове Херсонської області та місто Херсон.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби окупанти обстрілювали з артилерії та мінометів населені пункти Медведівка, Галаганівка, Леонівка, Буда-Вороб'ївська, Грем'яч Чернігівської області; Зноб-Трубчевська, Чернацьке, Середина-Буда, Бачівськ, Сидорівка, Шпиль та Миколаївка Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Глибоке, Олійникове та Зелене на Харківщині.

На Куп’янському напрямку росіяни били з артилерії та мінометів по населених пунктах Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Терни, Торське, Діброва, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу "Supercam".