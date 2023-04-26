Оккупанты 43 раза атаковали на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – Генштаб

Защитники Украины в течение суток отбили 43 атаки россиян на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где враг пытается наступать.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 26 апреля

Дословно Генштаб: "В течение суток противник нанес 3 ракетных, 31 авиационный удар и совершил около 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку".

Детали: На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток, россияне вели безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Васильевка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Дилиевка, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Оккупанты обстреляли населенные пункты Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники отбили многочисленные атаки россиян в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковиевка и Новомихайловка Донецкой области.

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На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Захватчики обстреливали населенные пункты Богоявленка, Новоукраинка, Шахтерское, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонительные действия. В то же время, в течение суток, враг совершил обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Берислав, Казацкое, Токаревка, Антоновка, Белозерка, Береговое Херсонской области и город Херсон.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В течение суток оккупанты обстреливали из артиллерии и минометов населенные пункты Медведевка, Галагановка, Леонивка, Буда-Воробьевская, Гремяч Черниговской области; Зноб-Трубчевская, Чернацкое, Середина-Буда, Бачевск, Сидоровка, Шпиль и Николаевка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Глубокое, Олейниково и Зеленое на Харьковщине.

На Купянском направлении россияне били из артиллерии и минометов по населенным пунктам Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Лиман Первый, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись Терны, Торское, Диброва, Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбит вражеский разведывательный БпЛА типа "Supercam".