З російського полону повернули вже 2 279 осіб – Зеленський
З російського полону за понад рік повномасштабної війни уже повернули 2 279 українців та українок – як військових, так і цивільних.
Джерело: президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення 26 квітня
Пряма мова Зеленського: "Вдалося повернути додому в Україну ще 44 людини з російського полону. Більшість – це військові. З різних напрямків. Є серед них захисники "Азовсталі" та Маріуполя, інших міст Донеччини, Херсонщини, Харківщини… Більшість – рядові та сержанти. Є офіцери. Двоє – цивільні.
Загалом повернуто з російського полону за час повномасштабної війни вже 2 279 українців і українок".
Деталі: Президент запевнив, що команда, яка займається обмінами, працює щодо всіх полонених, навіть щодо цивільних, яких складно повертати, і навіть щодо осіб, про яких немає точної інформації, де вона може перебувати.
"Про всіх памʼятаємо. Україна має повернути всіх своїх", – підсумував Зеленський.
Передісторія:
- 26 квітня Україна повернула з російського полону ще 44 полонених, серед яких 2 цивільних.