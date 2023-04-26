З російського полону повернули вже 2 279 осіб – Зеленський

З російського полону за понад рік повномасштабної війни уже повернули 2 279 українців та українок – як військових, так і цивільних.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення 26 квітня

Пряма мова Зеленського: "Вдалося повернути додому в Україну ще 44 людини з російського полону. Більшість – це військові. З різних напрямків. Є серед них захисники "Азовсталі" та Маріуполя, інших міст Донеччини, Херсонщини, Харківщини… Більшість – рядові та сержанти. Є офіцери. Двоє – цивільні.

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Загалом повернуто з російського полону за час повномасштабної війни вже 2 279 українців і українок".

Деталі: Президент запевнив, що команда, яка займається обмінами, працює щодо всіх полонених, навіть щодо цивільних, яких складно повертати, і навіть щодо осіб, про яких немає точної інформації, де вона може перебувати.

"Про всіх памʼятаємо. Україна має повернути всіх своїх", – підсумував Зеленський.

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