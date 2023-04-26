Из российского плена вернули уже 2 279 человек – Зеленский

Из российского плена за более чем год полномасштабной войны уже вернули 2 279 украинцев и украинок – как военных, так и гражданских.

Источник: президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения 26 апреля

Прямая речь Зеленского: "Удалось вернуть домой в Украину еще 44 человека из российского плена. Большинство – это военные. С разных направлений. Есть среди них защитники "Азовстали" и Мариуполя, других городов Донецкой области, Херсонщины, Харьковщины... Большинство – рядовые и сержанты. Есть офицеры. Двое – гражданские.

Всего возвращено из российского плена за время полномасштабной войны уже 2 279 украинцев и украинок".

Детали: Президент заверил, что команда, которая занимается обменами, работает по всем пленным, даже по гражданским, которых сложно возвращать, и даже по лицам, о которых нет точной информации, где они могут находиться.

"Обо всех помним. Украина должна вернуть всех своих", – подытожил Зеленский.

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