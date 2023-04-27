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Радіація не визнає державних кордонів так само, як і РФ – Зеленський

Ольга Глущенко Четвер, 27 квітня 2023, 02:54
Радіація не визнає державних кордонів так само, як і РФ – Зеленський
Зеленський, фото: ОП

У річницю Чорнобильської катастрофи президент України провів розмову з директором МАГАТЕ Гроссі, під час якої обговорив штучно створену Росією загрозу катастрофи на Запорізькій атомній станції.

Джерело: Зеленський під час вечірнього відеозвернення

Пряма мова: "Річниця Чорнобильської катастрофи – це саме той день, коли варто нагадати всім у світі, наскільки крихкою є наша безпека. І тим паче тоді, коли вже понад рік щодня й щохвилини зберігається штучно створена Росією загроза радіаційної катастрофи на Запорізькій атомній станції.

Лише повний контроль України над ЗАЕС може повернути й повну безпеку, причому не лише нашій країні, а й усій Європі, усьому світу.

Радіація не визнає державних кордонів так само, як і Російська Федерація. І лише повне дотримання правил може гарантувати безпеку".

Деталі: Зеленський також подякував Гроссі за соціальну ініціативу – медичну підтримку персоналу всіх українських атомних станцій.

Теми: ЗеленськийЧАЕСЗАЕСРосія
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