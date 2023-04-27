Радиация не признает государственных границ так же, как и РФ – Зеленский

В годовщину Чернобыльской катастрофы президент Украины провел разговор с директором МАГАТЭ Гросси, во время которого обсудил искусственно созданную Россией угрозу катастрофы на Запорожской атомной станции.

Источник: Зеленский во время вечернего видеообращения

Прямая речь: "Годовщина Чернобыльской катастрофы - это именно тот день, когда стоит напомнить всем в мире, насколько хрупкой является наша безопасность. И тем более тогда, когда уже более года ежедневно и ежеминутно сохраняется искусственно созданная Россией угроза радиационной катастрофы на Запорожской атомной станции.

Только полный контроль Украины над ЗАЭС может вернуть и полную безопасность, причем не только нашей стране, но и всей Европе, всему миру.

Радиация не признает государственных границ так же, как и Российская Федерация. И только полное соблюдение правил может гарантировать безопасность".

Детали: Зеленский также поблагодарил Гросси за социальную инициативу - медицинскую поддержку персонала всех украинских атомных станций.