ISW: У Бахмуті зростає конкуренція між російськими ПВК
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що в боях за Бахмут зростає конкуренція між російськими приватними військовими компаніями (ПВК).
Джерело: ISW
Деталі: В огляді зазначають, що конкуренція між російськими ПВК у Бахмуті, ймовірно, зростає.
Як приклад цього, аналітики наводять факт, що у відеозверненні до президента Росії Володимира Путіна бійці ПВК "Потік" (за повідомленнями, одного з трьох добровольчих загонів російської державної енергетичної компанії "Газпром"), стверджують, що посадові особи "Газпрому" сказали членам "Потоку", що вони підпишуть контракти з Міністерством оборони (МО) Росії, але потім їх змусили підписати контракти з ПВК "Редут".
Один з бійців "Потоку" стверджував, що "Газпром" створив ще два підрозділи – "Факел" і "Пламя", підпорядковані МО РФ.
У звіті вказують і те, що бійці "Потоку" повідомляли про погане поводження з боку бойовиків "Вагнера", які погрожували розстріляти бійців "Потоку", якщо вони відійдуть від лінії зіткнення.
Різні джерела повідомляли, що бійці "Потоку" залишили свої позиції в Бахмуті. Причиною цього називали брак боєприпасів.
За оцінками ISW, фінансист "Вагнера" Євген Пригожин, ймовірно, розглядає збільшення кількості ПВК навколо Бахмута як конкуренцію, і, схоже, що посилення присутності інших приватних військових формувань у районі Бахмута може призвести до значних розбіжностей.
Також згідно із зібраними даними, у звіті зазначають, що Росія, схоже, продовжує цілеспрямовану кампанію депопуляції на окупованих територіях України, щоб полегшити заселення українських територій росіянами.
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила 26 квітня, що Росія намагається змінити етнічний склад України, активно проводячи масштабне переселення людей переважно з бідних і віддалених регіонів Росії в Україну.
Аналітики припускають: Росія може сподіватися завезти росіян, щоб заповнити знелюднілі райони України з метою подальшої інтеграції окупованих районів до Росії в соціальному, адміністративному, політичному та економічному плані, тим самим ускладнюючи умови для реінтеграції цих територій до складу України.
Як наголошують експерти, такі кампанії з депопуляції та заселення можуть бути прирівняні до цілеспрямованої етнічної чистки та очевидного порушення Женевської конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.
Основні висновки ISW за 26 квітня:
- Росія, схоже, продовжує цілеспрямовану кампанію депопуляції на окупованих територіях України, щоб полегшити заселення українських територій росіянами.
- У Бахмуті, ймовірно, зростає конкуренція між російськими приватними військовими компаніями.
- Кремль продовжує заходи з кодифікації умов для внутрішніх репресій.
- Коментарі російських посадовців та відомих осіб у російському інформаційному просторі продовжують висвітлювати поширену тривогу щодо можливих контрнаступальних дій України.
- Президент Китаю Сі Цзіньпін у розмові з Президентом України Володимиром Зеленським чітко визнав суверенітет і незалежність України, заявивши, що взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності є фундаментальною основою українсько-китайських відносин.
- Кремль, ймовірно, намагається запевнити Вірменію, що вона є надійним партнером, незважаючи на те, що війна в Україні обмежує можливості Росії відігравати більшу роль у посередництві в нагірнокарабаському конфлікті. Кремль може спробувати використати призовників для підтримки миротворчих операцій у Нагірному Карабасі та збереження відносин з Вірменією та іншими країнами-членами ОДКБ.
- Українські джерела повідомили, що російські війська не проводили жодних наступальних операцій вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
- Окупанти досягли успіхів у межах Бахмута та на північ від Авдіївки.
- Російські військові блогери продовжують сперечатися між собою про активність України вздовж Дніпра в Херсонській області.
- Влада РФ почала розсилати повістки на військову реєстрацію, які містять погрози "обмежувальних заходів".
- Російські джерела стверджують, що ФСБ запобігла спробі теракту в Криму.