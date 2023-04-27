ISW: В Бахмуте растет конкуренция между российскими ЧВК

Специалисты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что в боях за Бахмут растет конкуренция между российскими частными военными компаниями (ЧВК).

Источник: ISW

Детали: В обзоре отмечают, что конкуренция между российскими ЧВК в Бахмуте, вероятно, растет.

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В качестве примера этого, аналитики приводят факт, что в видеообращении к президенту России Владимиру Путину бойцы ЧВК "Поток" (по сообщениям, одного из трех добровольческих отрядов российской государственной энергетической компании "Газпром"), утверждают, что должностные лица "Газпрома" сказали членам "Потока", что они подпишут контракты с Министерством обороны (МО) России, но потом их заставили подписать контракты с ЧВК "Редут".

Один из бойцов "Потока" утверждал, что "Газпром" создал еще два подразделения – "Факел" и "Пламя", подчиненные МО РФ.

В отчете указывается и то, что бойцы "Потока" сообщали о плохом обращении со стороны боевиков "Вагнера", которые угрожали расстрелять бойцов "Потока", если они отойдут от линии соприкосновения.

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Разные источники сообщали, что бойцы "Потока" оставили свои позиции в Бахмуте. Причиной этого называли нехватку боеприпасов.

По оценкам ISW, финансист "Вагнера" Евгений Пригожин, вероятно, рассматривает увеличение количества ЧВК вокруг Бахмута как конкуренцию, и, похоже, что усиление присутствия других частных военных формирований в районе Бахмута может привести к значительным разногласиям.

Также согласно собранным данным, в отчете отмечается, что Россия, похоже, продолжает целенаправленную кампанию депопуляции на оккупированных территориях Украины, чтобы облегчить заселение украинских территорий россиянами.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила 26 апреля, что Россия пытается изменить этнический состав Украины, активно проводя масштабное переселение людей преимущественно из бедных и отдаленных регионов России в Украину.

Аналитики предполагают: Россия может надеяться завезти россиян, чтобы заполнить обезлюдевшие районы Украины с целью дальнейшей интеграции оккупированных районов в Россию в социальном, административном, политическом и экономическом плане, тем самым усложняя условия для реинтеграции этих территорий в состав Украины.

Как отмечают эксперты, такие кампании по депопуляции и заселению могут быть приравнены к целенаправленной этнической чистке и очевидному нарушению Женевской конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Основные выводы ISW за 26 апреля: