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Сили спецоперацій показали унікальні кадри приїзду командувача ССО в Бахмут

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 квітня 2023, 06:32
Сили спецоперацій показали унікальні кадри приїзду командувача ССО в Бахмут
ВІКТОР ХОРЕНКО В БАХМУТІ. ФОТО ССО

Сили спеціальних операцій оприлюднили відео перебування бригадного генерала Віктора Хоренка в Бахмуті.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Напередодні ССО повідомили про відвідини Хоренком безпосередньо міста, де точаться найгарячіші бої з окупантами, а тепер поділилися деякими кадрами зйомки з камери GoPro.

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Часові рамки візиту не розкриваються (перші кадри зроблені засвітла, останні – знято через прилад нічного бачення –ред.). Як можна зрозуміти з оприлюдненого відео, генерал зі своєю командою проривався в Бахмут, як це роблять щодня захисники міста-фортеці, дорогою, яка постійно перебуває під ворожими обстрілами.

Як пояснили УП в пресслужбі ССО, Хоренко відвідав позиції своїх бійців, щоб оцінити обстановку на власні очі.

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Теми: БахмутССО
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