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Силы спецопераций показали уникальные кадры приезда командующего ССО в Бахмут

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 апреля 2023, 06:32
Силы спецопераций показали уникальные кадры приезда командующего ССО в Бахмут
ВИКТОР ХОРЕНКО В БАХМУТЕ. ФОТО ССО

Силы специальных операций обнародовали видео пребывания бригадного генерала Виктора Хоренко в Бахмуте.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Накануне ССО сообщили о посещении Хоренко непосредственно города, где идут ожесточенные бои с оккупантами, а теперь поделились некоторыми кадрами съемки с камеры GoPro.

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Временные рамки визита не раскрываются (первые кадры сделаны при свете дня, последние - сняты через прибор ночного видения -ред.). Как можно понять из обнародованного видео, генерал со своей командой прорывался в Бахмут, как это делают ежедневно защитники города-крепости, по дороге, которая постоянно находится под вражескими обстрелами.

Как объяснили УП в пресс-службе ССО, Хоренко посетил позиции своих бойцов, чтобы оценить обстановку собственными глазами.

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Темы: БахмутССО
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