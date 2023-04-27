Силы спецопераций показали уникальные кадры приезда командующего ССО в Бахмут

Силы специальных операций обнародовали видео пребывания бригадного генерала Виктора Хоренко в Бахмуте.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Накануне ССО сообщили о посещении Хоренко непосредственно города, где идут ожесточенные бои с оккупантами, а теперь поделились некоторыми кадрами съемки с камеры GoPro.

Временные рамки визита не раскрываются (первые кадры сделаны при свете дня, последние - сняты через прибор ночного видения -ред.). Как можно понять из обнародованного видео, генерал со своей командой прорывался в Бахмут, как это делают ежедневно защитники города-крепости, по дороге, которая постоянно находится под вражескими обстрелами.

Как объяснили УП в пресс-службе ССО, Хоренко посетил позиции своих бойцов, чтобы оценить обстановку собственными глазами.