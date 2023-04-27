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Ворог атакував Миколаїв: 23 людини поранені та одна загибла – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Четвер, 27 квітня 2023, 07:06
Ворог атакував Миколаїв: 23 людини поранені та одна загибла – ОК Південь
фото з Telegram Назарова

У Миколаєві внаслідок нічної ворожої атаки "Калібрами" постраждали 23 людини, одна – загинула.

Джерело: керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Telegram

Пряма мова Гуменюк: "Атака була здійснена ракетами типу "Калібр".

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"На жаль, зараз інформація вже про одного загиблого і 23 постраждалих. І ще тривають рятувальні роботи на місцях, хоча пожежі вже ліквідовані".

Пряма мова Назарова: "Вночі ворог атакував Миколаїв "Калібрами" з акваторії Чорного моря. 4 ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення".

Що передувало: Повідомлялося, що росіяни вночі вдарили ракетами по Миколаєву і влучили в багатоповерхівку і приватний будинок, є загиблий та поранені.

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Теми: Миколаївобстріл
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