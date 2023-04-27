Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг атаковал Николаев: 23 человека ранены и один погиб – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 27 апреля 2023, 07:06
Враг атаковал Николаев: 23 человека ранены и один погиб – ОК Юг
фото из Telegram Назарова

В Николаеве в результате ночной вражеской атаки "Калибрами" пострадали 23 человека, один – погиб.

Источник: руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в Telegram

Прямая речь: "Атака была осуществлена ракетами типа "Калибр".

Реклама:

"К сожалению, сейчас информация уже об одном погибшем и 23 пострадавших. И еще продолжаются спасательные работы на местах, хотя пожары уже ликвидированы".

Прямая речь Назарова: "Ночью враг атаковал Николаев "Калибрами" из акватории Черного моря. 4 ракеты были направлены с использованием особенностей местности и изменений траектории для усложнения обнаружения".

Что предшествовало: Сообщалось, что россияне ночью ударили ракетами по Николаеву и попали в многоэтажку и частный дом, есть погибший и раненые.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Николаевобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Николаев
"Через кровь остановить фашизм": в Николаеве задержаны чиновницы, которые призывали РФ
В Николаеве задержана информаторша "ручного" блогера ФСБ: ей грозит пожизненное
В Николаеве поймали мужчину, который искал мосты и сливал видео о движении ВСУ россиянам
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: