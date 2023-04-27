Враг атаковал Николаев: 23 человека ранены и один погиб – ОК "Юг"

В Николаеве в результате ночной вражеской атаки "Калибрами" пострадали 23 человека, один – погиб.

Источник: руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в Telegram

Прямая речь: "Атака была осуществлена ракетами типа "Калибр".

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"К сожалению, сейчас информация уже об одном погибшем и 23 пострадавших. И еще продолжаются спасательные работы на местах, хотя пожары уже ликвидированы".

Прямая речь Назарова: "Ночью враг атаковал Николаев "Калибрами" из акватории Черного моря. 4 ракеты были направлены с использованием особенностей местности и изменений траектории для усложнения обнаружения".

Что предшествовало: Сообщалось, что россияне ночью ударили ракетами по Николаеву и попали в многоэтажку и частный дом, есть погибший и раненые.