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Вибух у Мелітополі: на концерт Кобзона пішов колаборант Міщенко – мер

Ірина БалачукЧетвер, 27 квітня 2023, 08:35
Вибух у Мелітополі: на концерт Кобзона пішов колаборант Міщенко – мер
Колаборант Міщенко. Фото з каналу Mash на Донбассе

У результаті ранкового вибуху у тимчасово окупованому Мелітополі загинув колаборант, який працював у правоохоронних органах, Олександр Міщенко.

Джерело: законний мер міста Іван Федоров в ефірі національного марафону новин, а також окупаційна адміністрація Мелітополя у Telegram, російський Telegram-канал "Mash на Донбасі"

Пряма мова Федорова: "О 4 ранку у місті розпочалися автоматні черги, а вже о 5:20 ранку по вулиці Героїв України – приблизно це будинок 67 – пролунав одиночний вибух, який був досить потужний – його чули щонайменше з 10 найближчих будинків. Нам добре відомо, що за цією адресою проживав один з колаборантів, який працював у правоохоронних структурах".

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Деталі: Він нагадав, що і окупанти повідомили про одного постраждалого, якого госпіталізували.

Федоров не страв називати ім’я колаборанта, зазначивши, що дані ще перевіряються.

"Але скоріше за все на одного колаборанта-правоохоронця стане менша, і він не зможе себе більше позиціонувати як один з керівників правоохоронної структури в окупованому Мелітополі", – підсумував Федоров.

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Окупанти повідомили, що спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Російський Telegram-канал повідомив, що підірвали 42-річного співробітника поліції Олександра Міщенка.

Вибух прогримів у під'їзді будинку. Повідомляють, що Міщенко нібито помер у лікарні.

Оновлено: Пізніше ім’я колаборанта підтвердив і Федоров.

Пряма мова Федорова: "Кобзон зустрічає свого "героя". На концерт відправився колаборант Олександр Міщенко. Зранку не з тієї ноги вийшов з дому. Помер у лікарні".

Деталі: За даними мера Мелітопля, до повномасштабного вторгнення Міщенко був начальником Приазовського відділу поліції. 

Після окупації перейшов на сторону ворога і підбив своїх співробітників стати зрадниками.

Доповнено: Пізніше колаборант Володимир Рогов повідомив, що від вибуху постраждали двоє співробітників поліції, яких було госпіталізовано, один із них помер у лікарні.
Рогов звинувачує у вибуху українську владу.

Передісторія:

Теми: Мелітопольвибухколаборація
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