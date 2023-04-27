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Взрыв в Мелитополе: на концерт Кобзона пошел коллаборант Мищенко – мэр

Ирина БалачукЧетверг, 27 апреля 2023, 08:35
Взрыв в Мелитополе: на концерт Кобзона пошел коллаборант Мищенко – мэр
Коллаборант Мищенко. Фото с канала Mash на Донбассе

В результате утреннего взрыва во временно оккупированном Мелитополе погиб коллаборант, который работал в правоохранительных органах, Александр Мищенко.

Источник: законный мэр города Иван Федоров в эфире национального марафона новостей, а также оккупационная администрация Мелитополя в Telegram, российский Telegram-канал "Mash на Донбассе"

Прямая речь Федорова: "В 4 утра в городе начались автоматные очереди, а уже в 5:20 утра по улице Героев Украины – примерно это дом 67 – раздался одиночный взрыв, который был достаточно мощный – его слышали, как минимум из 10 ближайших домов. Нам хорошо известно, что по этому адресу проживал один из коллаборантов, который работал в правоохранительных структурах".

Детали: Он напомнил, что и оккупанты сообщили об одном пострадавшем, которого госпитализировали.

Федоров не стал называть имя коллаборанта, отметив, что данные еще проверяются.

"Но скорее всего на одного коллаборанта-правоохранителя станет меньше, и он не сможет себя больше позиционировать как один из руководителей правоохранительной структуры в оккупированном Мелитополе", – подытожил Федоров.

Оккупанты сообщили, что сработало самодельное взрывное устройство.

ВИДЕО ДНЯ

Российский Telegram-канал сообщил, что подорвали 42-летнего сотрудника полиции Александр Мищенко.

Взрыв прогремел в подъезде дома. Сообщают, что Мищенко якобы скончался в больнице.

Обновлено: Позже имя коллаборанта подтвердил и Федоров.

Прямая речь Федорова: "Кобзон встречает своего "героя". На концерт отправился коллаборант Александр Мищенко. Утром не с той ноги вышел из дома. Умер в больнице".

Детали: По данным мэра Мелитопля, до полномасштабного вторжения Мищенко был начальником Приазовского отдела полиции.

После оккупации перешел на сторону врага и подбил своих сотрудников стать предателями.

Позже коллаборант Владимир Рогов сообщил, что от взрыва пострадали два сотрудника полиции, которые были госпитализированы, один из них скончался в больнице.

Рогов обвиняет во взрыве украинскую власть.  

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Темы: Мелитопольвзрывколлаборационизм
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