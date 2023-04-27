Взрыв в Мелитополе: на концерт Кобзона пошел коллаборант Мищенко – мэр
В результате утреннего взрыва во временно оккупированном Мелитополе погиб коллаборант, который работал в правоохранительных органах, Александр Мищенко.
Источник: законный мэр города Иван Федоров в эфире национального марафона новостей, а также оккупационная администрация Мелитополя в Telegram, российский Telegram-канал "Mash на Донбассе"
Прямая речь Федорова: "В 4 утра в городе начались автоматные очереди, а уже в 5:20 утра по улице Героев Украины – примерно это дом 67 – раздался одиночный взрыв, который был достаточно мощный – его слышали, как минимум из 10 ближайших домов. Нам хорошо известно, что по этому адресу проживал один из коллаборантов, который работал в правоохранительных структурах".
Детали: Он напомнил, что и оккупанты сообщили об одном пострадавшем, которого госпитализировали.
Федоров не стал называть имя коллаборанта, отметив, что данные еще проверяются.
"Но скорее всего на одного коллаборанта-правоохранителя станет меньше, и он не сможет себя больше позиционировать как один из руководителей правоохранительной структуры в оккупированном Мелитополе", – подытожил Федоров.
Оккупанты сообщили, что сработало самодельное взрывное устройство.
Российский Telegram-канал сообщил, что подорвали 42-летнего сотрудника полиции Александр Мищенко.
Взрыв прогремел в подъезде дома. Сообщают, что Мищенко якобы скончался в больнице.
Обновлено: Позже имя коллаборанта подтвердил и Федоров.
Прямая речь Федорова: "Кобзон встречает своего "героя". На концерт отправился коллаборант Александр Мищенко. Утром не с той ноги вышел из дома. Умер в больнице".
Детали: По данным мэра Мелитопля, до полномасштабного вторжения Мищенко был начальником Приазовского отдела полиции.
После оккупации перешел на сторону врага и подбил своих сотрудников стать предателями.
Позже коллаборант Владимир Рогов сообщил, что от взрыва пострадали два сотрудника полиции, которые были госпитализированы, один из них скончался в больнице.
Рогов обвиняет во взрыве украинскую власть.
Відео з місця вибуху у Мелітополі, де один колаборант загинув, а інший дістав поранення. Відео з Telegram колаборанта Володимира Рогова pic.twitter.com/zAZQMMNPQh— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 27, 2023
Предыстория:
- Ранее Федоров сообщил, что на рассвете 27 апреля в центре временно оккупированного Мелитополя прогремел одиночный взрыв.