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У Херсоні загинув український фіксер La Repubblica Богдан Бітік – ЗМІ

Ірина БалачукЧетвер, 27 квітня 2023, 11:51
У Херсоні загинув український фіксер La Repubblica Богдан Бітік – ЗМІ
Бітік і Зуніно. Фото з сайту La Repubblica

26 квітня внаслідок російської атаки у Херсоні загинув український фіксер італійської газети La Repubblica Богдан Бітік – він працював разом з кореспондентом газети Коррадо Зуніно.

Джерело: La Repubblica 

Дослівно La Repubblica: "Наш кореспондент Коррадо Зуніно та його фіксер Богдан Бітік потрапили в засідку, найімовірніше, російських снайперів, у Херсоні на півдні України. На жаль, Бітік не вижив і загинув: у нього залишилися дружина і син. Коррадо, поранений у плече, госпіталізований у Херсонську цивільну лікарню".

Для довідки: фіксер – це місцевий найманий провідник або координатор, який допомагає іноземним журналістам найчастіше під час висвітлення воєн чи конфліктів. Ці люди вирішують, або "фіксять" певні моменти пов’язані з логістикою, пошуком співрозмовників, перекладом, проживанням або іншими побутовими питаннями.

Деталі: За словами Зуніно, вони проїхали три блокпости, Бітік поговорив з українськими військовими, і вони пропустили їх без проблем, оскільки це була не зона бойових дій.

А потім авто представників ЗМІ обстріляли. Зуніно розповів, що почув шипіння і побачив Бітіка на землі, той не ворушився, тому він став відповзати з лінії вогню, а потім побіг.

Журналіст повідомив, що отримав 4 поранення, але йому надали допомогу. Зуніно також додав, що кілька разів намагався додзвонитися до Бітіка, але той не відповідав.  

ВІДЕО ДНЯ

Видання повідомляє, що Бітік і Зуніно чітко ідентифікували себе як представників ЗМІ. На куртках були написи "Преса". Обидва багато працювали над висвітленням війни в Україні.

Зазначається, що засідка сталася біля Херсонського мосту. Наразі тіло Бітіка важко забрати через присутність снайперів.

Передісторія:

Теми: ХерсонЗМІРосіявійна
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