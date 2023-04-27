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В Херсоне погиб украинский фиксер La Repubblica Богдан Битик – СМИ

Ирина БалачукЧетверг, 27 апреля 2023, 11:51
В Херсоне погиб украинский фиксер La Repubblica Богдан Битик – СМИ
Битик и Зунино. Фото с сайта La Repubblica

26 апреля в результате российской атаки в Херсоне погиб украинский фиксер итальянской газеты La Repubblica Богдан Битик – он работал вместе с корреспондентом газеты Коррадо Зунино.

Источник: La Repubblica

Дословно La Repubblica: "Наш корреспондент Коррадо Зунино и его фиксер Богдан Битик попали в засаду, скорее всего, российских снайперов, в Херсоне на юге Украины. К сожалению, Битик не выжил и погиб: у него остались жена и сын. Коррадо, раненный в плечо, госпитализирован в Херсонскую гражданскую больницу".

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Для справки: фиксер – это местный наемный проводник или координатор, который помогает иностранным журналистам чаще всего во время освещения войн или конфликтов. Эти люди решают, или "фиксят" определенные моменты, связанные с логистикой, поиском собеседников, переводом, проживанием или другими бытовыми вопросами.

Детали: По словам Зунино, они проехали три блокпоста, Битик поговорил с украинскими военными, и они пропустили их без проблем, поскольку это была не зона боевых действий.

А потом машину представителей СМИ обстреляли. Зунино рассказал, что услышал шипение и увидел Битика на земле, тот не шевелился, поэтому он стал отползать с линии огня, а потом побежал.

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Журналист сообщил, что получил 4 ранения, но ему оказали помощь. Зунино также добавил, что несколько раз пытался дозвониться до Битика, но тот не отвечал. 

Издание сообщает, что Битик и Зунино четко идентифицировали себя как представителей СМИ. На куртках были надписи "Пресса". Оба много работали над освещением войны в Украине.

Отмечается, что засада произошла возле Херсонского моста. Сейчас тело Битика трудно забрать из-за присутствия снайперов.

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Темы: ХерсонСМИРосcиявойна
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