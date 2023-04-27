Окупанти перерізають горло полоненим після допитів – перехоплення СБУ

Служба безпеки України отримала підтвердження, що окупанти по-звірячому вбивають українських військовополонених після допитів.

Джерело: аудіо розмови військового РФ, яке оприлюднює СБУ

Деталі: Зазначається, що нове перехоплення СБУ зроблене на східному фронті України.

Військовий у подробицях розповідає своїй знайомій, як перерізає людині горло. І уточнює, що в нього таких випадків вистачає і робити це доводиться вночі.

"Люди, которые военнопленные… их нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот… их надо утилизировать".

Служба безпеки України зазначає, що вже встановила особу ката, його установчі дані, місце служби та коло спілкування.

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Чоловік на аудіо – Сучко Євген Юрійович з Новгородської області РФ, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.

Дослівно спецслужба: "СБУ працює, аби цей Сучко та кожен воєнний злочинець з РФ поніс заслужене покарання за свої звірства. Українська спецслужба розслідує понад 35 тисяч кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни".