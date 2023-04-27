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Окупанти перерізають горло полоненим після допитів – перехоплення СБУ

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 квітня 2023, 12:00
Окупанти перерізають горло полоненим після допитів – перехоплення СБУ

Служба безпеки України отримала підтвердження, що окупанти по-звірячому вбивають українських військовополонених після допитів.

Джерело: аудіо розмови військового РФ, яке оприлюднює СБУ

Деталі: Зазначається, що нове перехоплення СБУ зроблене на східному фронті України.

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Військовий у подробицях розповідає своїй знайомій, як перерізає людині горло. І уточнює, що в нього таких випадків вистачає і робити це доводиться вночі.

"Люди, которые военнопленные… их нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот… их надо утилизировать".

ВІДЕО ДНЯ

Служба безпеки України зазначає, що вже встановила особу ката, його установчі дані, місце служби та коло спілкування.

Чоловік на аудіо – Сучко Євген Юрійович з Новгородської області РФ, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.

Дослівно спецслужба: "СБУ працює, аби цей Сучко та кожен воєнний злочинець з РФ поніс заслужене покарання за свої звірства. Українська спецслужба розслідує понад 35 тисяч кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни".

Теми: полоненівійнаСБУ
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