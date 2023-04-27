Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты перерезают горло пленным после допросов – перехват СБУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 апреля 2023, 12:00
Оккупанты перерезают горло пленным после допросов – перехват СБУ

Служба безопасности Украины получила подтверждение, что оккупанты зверски убивают украинских военнопленных после допросов.

Источник: аудио разговора военного РФ, которое обнародует СБУ

Детали: Отмечается, что новый перехват СБУ сделан на восточном фронте Украины.

Военный в подробностях рассказывает своей знакомой, как перерезает человеку горло. И уточняет, что у него таких случаев хватает и делать это приходится ночью.

"Люди, которые военнопленные... их нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот... их надо утилизировать".

Служба безопасности Украины отмечает, что уже установила личность палача, его установочные данные, место службы и круг общения.

ВИДЕО ДНЯ

Мужчина на аудио - Сучко Евгений Юрьевич из Новгородской области РФ, 1995 года рождения. Его мобилизовали осенью 2022 года, с тех пор он со своим подразделением находится на позициях в Харьковской области.

Дословно спецслужба: "СБУ работает, чтобы этот Сучко и каждый военный преступник из РФ понес заслуженное наказание за свои зверства. Украинская спецслужба расследует более 35 тысяч уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны".

Темы: пленныевойнаСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками

Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина

Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию

фото, ОбновленоДепутат с женой пытались захватить 280 га у моря в Одесской области – СБУ

Данилов назвал 15 причин, почему украинцы хотят исчезновения России

фотоВодитель сбил полицейскую и двух военных на переходе в Хмельницком: один погиб

Все новости...
пленные
В плену РФ остаются 130 нацгвардейцев-защитников ЧАЭС, 47 удалось вытащить
Из российского плена вернули уже 2 279 человек – Зеленский
Обнародованы кадры возвращения 44 украинских пленных
Последние новости
22:41
РФ потеряла в Украине более 100 тысяч военных за 5 месяцев – Белый дом
22:38
Шуляк доказывает в суде, что ее муж из Украины не убегал
22:18
Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками
22:16
Какая дополнительная работа в школе обременяет украинских учителей – опрос
22:03
Экономические новости 1 мая: в США "рухнул" еще один банк, правительство хочет ликвидировать регулятора игорного бизнеса
21:57
видеоШуляк прокомментировала поддержку "слуг народа" со стороны экс-ОПЗЖ
21:47
В апреле из России окончательно вышли KFC, Mercedes-Benz и EA
21:34
Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина
21:08
Студентов УКУ критикуют за благотворительную вечеринку во львовском Доме ученых
21:07
видеоШуляк о бывших "слугах", которые объединились с экс-ОПЗЖ: "Предатели"
Все новости...
Реклама: