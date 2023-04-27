Оккупанты перерезают горло пленным после допросов – перехват СБУ

Служба безопасности Украины получила подтверждение, что оккупанты зверски убивают украинских военнопленных после допросов.

Источник: аудио разговора военного РФ, которое обнародует СБУ

Детали: Отмечается, что новый перехват СБУ сделан на восточном фронте Украины.

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Военный в подробностях рассказывает своей знакомой, как перерезает человеку горло. И уточняет, что у него таких случаев хватает и делать это приходится ночью.

"Люди, которые военнопленные... их нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот... их надо утилизировать".

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Служба безопасности Украины отмечает, что уже установила личность палача, его установочные данные, место службы и круг общения.

Мужчина на аудио - Сучко Евгений Юрьевич из Новгородской области РФ, 1995 года рождения. Его мобилизовали осенью 2022 года, с тех пор он со своим подразделением находится на позициях в Харьковской области.

Дословно спецслужба: "СБУ работает, чтобы этот Сучко и каждый военный преступник из РФ понес заслуженное наказание за свои зверства. Украинская спецслужба расследует более 35 тысяч уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны".