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У Броварах і Березані забрали землю у церков УПЦ МП

Ірина БалачукЧетвер, 27 квітня 2023, 14:43
У Броварах і Березані забрали землю у церков УПЦ МП
Собор Святих апостолів Петра і Павла УПЦ МП. Фото з Facebook Олексія Дорошенка

Броварська міськрада прийняла рішення про припинення договорів на користування землею для церков УПЦ МП.

Джерело: заступник голови у Броварської райдержадміністрації Олексій Дорошенко у Facebook

Пряма мова Дорошенка: "Броварська міська рада прийняла рішення щодо припинення договорів постійного користування земельними ділянками для церков УПЦ МП. Йдеться про 4 земельних ділянки на яких розташовано 5 храмів".

Деталі: Чиновник розповів, що на початок широкомасштабної російської агресії в лютому минулого року до ПЦУ належало лише 4 храми в Броварській громаді, яка складається з Броварів та сіл Требухів та Княжичі. А інші 11 парафій мали підпорядкування УПЦ МП.

Але за рік, за його словами, все суттєво змінилося: в УПЦ залишилося лише 5 храмів, а громади ПЦУ володіють вже 10-ма. 

Чиновник також проілюстрував свій пост фотографіями храму св. апостола Іоанна Богослова і собору Святих апостолів Петра і Павла УПЦ МП.

 
Храм св. Апостола Іоанна Богослова
Фото 2pos.in.ua

Дорошенко зазначив, що таке ж рішення прийняла також Березанська громада.

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Теми: БровариУПЦ МПземля
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