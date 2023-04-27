В Броварах и Березани забрали землю у церквей УПЦ МП
Броварской горсовет принял решение о прекращении договоров на пользование землей для церквей УПЦ МП.
Источник: заместитель главы Броварской райгосадминистрации Алексей Дорошенко в Facebook
Прямая речь Дорошенко: "Броварской городской совет принял решение о прекращении договоров постоянного пользования земельными участками для церквей УПЦ МП. Речь идет о 4 земельных участках на которых расположено 5 храмов".
Детали: Чиновник рассказал, что на начало широкомасштабной российской агрессии в феврале прошлого года ПЦУ принадлежало только 4 храма в Броварской общине, которая состоит из Броваров и сел Требухов и Княжичи. А другие 11 приходов имели подчинение УПЦ МП.
Но за год, по его словам, все существенно изменилось: в УПЦ осталось только 5 храмов, а общины ПЦУ владеют уже 10-ю.
Чиновник также проиллюстрировал свой пост фотографиями храма св. апостола Иоанна Богослова и собора Святых апостолов Петра и Павла УПЦ МП.
Дорошенко отметил, что такое же решение приняла также Березанская община.
Предыстория:
- 27 апреля также стало известно, что депутаты горсовета Черновцов проголосовали за лишение 22 храмов УПЦ МП права пользоваться земельными участками общины.