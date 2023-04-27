В Броварах и Березани забрали землю у церквей УПЦ МП

Собор Святых апостолов Петра и Павла УПЦ МП. Фото из Facebook Алексея Дорошенко

Броварской горсовет принял решение о прекращении договоров на пользование землей для церквей УПЦ МП.

Источник: заместитель главы Броварской райгосадминистрации Алексей Дорошенко в Facebook

Прямая речь Дорошенко: "Броварской городской совет принял решение о прекращении договоров постоянного пользования земельными участками для церквей УПЦ МП. Речь идет о 4 земельных участках на которых расположено 5 храмов".

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Детали: Чиновник рассказал, что на начало широкомасштабной российской агрессии в феврале прошлого года ПЦУ принадлежало только 4 храма в Броварской общине, которая состоит из Броваров и сел Требухов и Княжичи. А другие 11 приходов имели подчинение УПЦ МП.

Но за год, по его словам, все существенно изменилось: в УПЦ осталось только 5 храмов, а общины ПЦУ владеют уже 10-ю.

Чиновник также проиллюстрировал свой пост фотографиями храма св. апостола Иоанна Богослова и собора Святых апостолов Петра и Павла УПЦ МП.

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Храм св. Апостола Иоанна Богослова ФОТО 2POS.IN.UA

Дорошенко отметил, что такое же решение приняла также Березанская община.

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