Понад 20 храмів УПЦ МП в Чернівцях позбавили землі

Депутати міськради Чернівців проголосували за позбавлення 22 храмів УПЦ МП права користуватися земельними ділянками громади.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Йдеться, зокрема, й про Кафедральний собор поблизу Соборної площі, Свято-Николаївський храм на вулиці Руській, церкву на проспекті Незалежності, чоловічий монастир "Гореча" та жіночий монастир на вулиці Буковинській.

Землі, на яких розташовані храми, перебувають у комунальній власності громади. Релігійні організації мають там нерухомість і могли користуватися ділянками.

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