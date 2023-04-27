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Понад 20 храмів УПЦ МП в Чернівцях позбавили землі

Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 квітня 2023, 11:53
Понад 20 храмів УПЦ МП в Чернівцях позбавили землі
Церква УПЦ МП в Чернівцях, Фото: Getty Images

Депутати міськради Чернівців проголосували за позбавлення 22 храмів УПЦ МП права користуватися земельними ділянками громади.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Йдеться, зокрема, й про Кафедральний собор поблизу Соборної площі, Свято-Николаївський храм на вулиці Руській, церкву на проспекті Незалежності, чоловічий монастир "Гореча" та жіночий монастир на вулиці Буковинській.

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Землі, на яких розташовані храми, перебувають у комунальній власності громади. Релігійні організації мають там нерухомість і могли користуватися ділянками.

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Теми: ЧернівціУПЦ МП
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