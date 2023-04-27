Понад 20 храмів УПЦ МП в Чернівцях позбавили землі
Четвер, 27 квітня 2023, 11:53
Депутати міськради Чернівців проголосували за позбавлення 22 храмів УПЦ МП права користуватися земельними ділянками громади.
Джерело: "Суспільне"
Деталі: Йдеться, зокрема, й про Кафедральний собор поблизу Соборної площі, Свято-Николаївський храм на вулиці Руській, церкву на проспекті Незалежності, чоловічий монастир "Гореча" та жіночий монастир на вулиці Буковинській.
Землі, на яких розташовані храми, перебувають у комунальній власності громади. Релігійні організації мають там нерухомість і могли користуватися ділянками.
Що було раніше:
- 10 квітня Обласна рада проголосувала за заборону діяльності УПЦ МП на Рівненщині, у самому Рівному депутати припинили право користування земельними ділянками на території громади, які використовує УПЦ МП.
- 17 квітня депутати Тернопільської міської ради одностайно вирішили позбавити Тернопільську єпархію проросійської Української православної церкви права користування земельною ділянкою, на якій розташовано Кафедральний собор Віри, Надії, Любові та матері Софії.