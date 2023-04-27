Понад 20 храмів УПЦ МП в Чернівцях позбавили землі

Депутати міськради Чернівців проголосували за позбавлення 22 храмів УПЦ МП права користуватися земельними ділянками громади.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Йдеться, зокрема, й про Кафедральний собор поблизу Соборної площі, Свято-Николаївський храм на вулиці Руській, церкву на проспекті Незалежності, чоловічий монастир "Гореча" та жіночий монастир на вулиці Буковинській.

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Землі, на яких розташовані храми, перебувають у комунальній власності громади. Релігійні організації мають там нерухомість і могли користуватися ділянками.

Що було раніше:

10 квітня Обласна рада проголосувала за заборону діяльності УПЦ МП на Рівненщині, у самому Рівному депутати припинили право користування земельними ділянками на території громади, які використовує УПЦ МП.

17 квітня депутати Тернопільської міської ради одностайно вирішили позбавити Тернопільську єпархію проросійської Української православної церкви права користування земельною ділянкою, на якій розташовано Кафедральний собор Віри, Надії, Любові та матері Софії.