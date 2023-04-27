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ЗМІ: Колаборант Сальдо зареєстрував зернову компанію у Британії

Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 квітня 2023, 15:51
ЗМІ: Колаборант Сальдо зареєстрував зернову компанію у Британії
Володимир Путін, Володимир Сальдо, фото: Getty Images

Маріонетка Кремля Володимир Сальдо, якого загарбники поставили керувати окупованою частиною Херсонської області, зареєстрував зернову компанію у Великій Британії.

Джерело: The Guardian

Дослівно: "У червні 2022 року уряд заморозив усі активи Сальдо у Великій Британії та заборонив йому в'їзд до країни. Британська влада звинувачує його у "просуванні політики та дій, які дестабілізують Україну, підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України". Проте з листопада він значиться як власник британської компанії з адресою в районі Хаттон-Гарден у центрі Лондона".

Деталі: Мова йде про компанію Grainholding Ltd., яка начебто займається вирощуванням і торгівлею зерном.

За даними реєстру, Сальдо на посаді директора належить 50% частка. Власником другої половини і комерційним директором вказано громадянина України Григорія Смітюка.

"Companies House, британський корпоративний реєстр, не вимагає підтвердження особи, коли люди створюють компанії. Сальдо не відповів на запитання про свою участь у компанії Grainholding Ltd." – зазначає видання.

Представник уряду відмовився повідомити, чи були вжиті якісь заходи проти Grainholding, яка залишається у списку діючих компаній. "Ми не коментуємо окремі випадки", - сказав він.

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Особисті бізнес-інтереси Сальдо варіюються від будівництва до виробництва наборів для йоги. Запис в офіційному реєстрі Великобританії про компанію Grainholding може свідчить про те, що він, можливо, розширив свою діяльність на прибуткову торгівлю сільськогосподарськими товарами в Україні.

Нагадаємо: Українська прокуратура оголосила Сальдо підозру в скоєнні державної зради. Окупанти "призначили" його очільником області 26 квітня 2022 року.

Теми: війнаВелика БританіяУкраїнаокупація
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