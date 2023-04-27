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СМИ: Коллаборант Сальдо зарегистрировал зерновую компанию в Британии

Станислав ПогориловЧетверг, 27 апреля 2023, 15:51
СМИ: Коллаборант Сальдо зарегистрировал зерновую компанию в Британии
Владимир Путин, Владимир Сальдо, фото: Getty Images

Марионетка Кремля Владимир Сальдо, которого захватчики поставили руководить оккупированной частью Херсонской области, зарегистрировал зерновую компанию в Великобритании.

Источник: The Guardian

Дословно: "В июне 2022 года правительство заморозило все активы Сальдо в Великобритании и запретило ему въезд в страну. Британские власти обвиняют его в "продвижении политики и действий, которые дестабилизируют Украину, подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины". Однако с ноября он значится как владелец британской компании с адресом в районе Хаттон-Гарден в центре Лондона".

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Детали: Речь идет о компании Grainholding Ltd., которая якобы занимается выращиванием и торговлей зерном.

По данным реестра, Сальдо в должности директора принадлежит 50% доля. Владельцем второй половины и коммерческим директором указан гражданин Украины Григорий Смитюк.

"Companies House, британский корпоративный реестр, не требует подтверждения личности, когда люди создают компании. Сальдо не ответил на вопрос о своем участии в компании Grainholding Ltd." - отмечает издание.

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Представитель правительства отказался сообщить, были ли приняты какие-то меры против Grainholding, которая остается в списке действующих компаний. "Мы не комментируем отдельные случаи", - сказал он.

Личные бизнес-интересы Сальдо варьируются от строительства до производства наборов для йоги. Запись в официальном реестре Великобритании о компании Grainholding может свидетельствует о том, что он, возможно, расширил свою деятельность на прибыльную торговлю сельскохозяйственными товарами в Украине.

Напомним: Украинская прокуратура объявила Сальдо подозрение в совершении государственной измены. Оккупанты "назначили" его главой области 26 апреля 2022 года.

Темы: войнаВеликобританияУкраинаоккупация
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