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Російських спортсменів не змушуватимуть засуджувати агресію, щоб повернутись до змагань

"Українська правда"Четвер, 27 квітня 2023, 18:04
Російських спортсменів не змушуватимуть засуджувати агресію, щоб повернутись до змагань
Річі Бітті

Російські та білоруські спортсмени будуть підписувати декларацію, в якій зобов'язатимуться відповідати критеріям нейтральності, для повернення до міжнародних змагань.

Джерело: Суспільне, яке цитує президент Асоціації міжнародних олімпійських федерацій з літніх видів спорту Франческо Річчі Бітті під час інтерв’ю виданню L'Equipe

Деталі: Бітті пояснив, що наразі ведеться розробка декларацій для російських та білоруських спортсменів. За його словами, від атлетів не вимагатимуть письмово висловлюватися проти російського вторгнення з безпекових міркувань.

Пряма мова Бітті: "Ці атлети отримають на підпис декларацію. Але їх не проситимуть вказувати, що вони виступають проти війни — в Росії (за це передбачена – ред.) кримінальна справа".

"Ми в процесі розробки декларації, маємо юридичну допомогу. Пілоти Формули-1 вже це роблять (підписують – ред.). Федерації на кшталт плавання вже попереду, ми спробуємо це все збалансувати, але це нелегко".     

Деталі: Наразі підписати декларацію для повернення до змагань вимагають від росіян та білорусів на тенісному Вімблдоні.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Україна ще в липні 2022 року закликала міжнародних партнерів заборонити росіянам та білорусам виступати на спортивних змаганнях навіть під нейтральними прапорами.
  • 20 квітня мер Парижа в Україні висловився, що у столиці Франції, де в 2024 році повинні пройти Олімпійські ігри не варто пускати російських спортсменів, якщо війна триватиме до того часу.

Теми: Росіявійнаспорт
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