Російських спортсменів не змушуватимуть засуджувати агресію, щоб повернутись до змагань

Російські та білоруські спортсмени будуть підписувати декларацію, в якій зобов'язатимуться відповідати критеріям нейтральності, для повернення до міжнародних змагань.

Джерело: Суспільне, яке цитує президент Асоціації міжнародних олімпійських федерацій з літніх видів спорту Франческо Річчі Бітті під час інтерв’ю виданню L'Equipe

Деталі: Бітті пояснив, що наразі ведеться розробка декларацій для російських та білоруських спортсменів. За його словами, від атлетів не вимагатимуть письмово висловлюватися проти російського вторгнення з безпекових міркувань.

Пряма мова Бітті: "Ці атлети отримають на підпис декларацію. Але їх не проситимуть вказувати, що вони виступають проти війни — в Росії (за це передбачена – ред.) кримінальна справа".

"Ми в процесі розробки декларації, маємо юридичну допомогу. Пілоти Формули-1 вже це роблять (підписують – ред.). Федерації на кшталт плавання вже попереду, ми спробуємо це все збалансувати, але це нелегко".

Деталі: Наразі підписати декларацію для повернення до змагань вимагають від росіян та білорусів на тенісному Вімблдоні.

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