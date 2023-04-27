Російських спортсменів не змушуватимуть засуджувати агресію, щоб повернутись до змагань
Російські та білоруські спортсмени будуть підписувати декларацію, в якій зобов'язатимуться відповідати критеріям нейтральності, для повернення до міжнародних змагань.
Джерело: Суспільне, яке цитує президент Асоціації міжнародних олімпійських федерацій з літніх видів спорту Франческо Річчі Бітті під час інтерв’ю виданню L'Equipe
Деталі: Бітті пояснив, що наразі ведеться розробка декларацій для російських та білоруських спортсменів. За його словами, від атлетів не вимагатимуть письмово висловлюватися проти російського вторгнення з безпекових міркувань.
Пряма мова Бітті: "Ці атлети отримають на підпис декларацію. Але їх не проситимуть вказувати, що вони виступають проти війни — в Росії (за це передбачена – ред.) кримінальна справа".
"Ми в процесі розробки декларації, маємо юридичну допомогу. Пілоти Формули-1 вже це роблять (підписують – ред.). Федерації на кшталт плавання вже попереду, ми спробуємо це все збалансувати, але це нелегко".
Деталі: Наразі підписати декларацію для повернення до змагань вимагають від росіян та білорусів на тенісному Вімблдоні.
Передісторія:
- Україна ще в липні 2022 року закликала міжнародних партнерів заборонити росіянам та білорусам виступати на спортивних змаганнях навіть під нейтральними прапорами.
- 20 квітня мер Парижа в Україні висловився, що у столиці Франції, де в 2024 році повинні пройти Олімпійські ігри не варто пускати російських спортсменів, якщо війна триватиме до того часу.