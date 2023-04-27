Российских спортсменов не будут заставлять осуждать агрессию, чтобы вернуться к соревнованиям

Российские и белорусские спортсмены будут подписывать декларацию, в которой обязуются соответствовать критериям нейтральности, для возвращения к международным соревнованиям.

Источник: "Суспільне", которое цитирует президент Ассоциации международных олимпийских федераций по летним видам спорта Франческо Риччи Битти во время интервью изданию L'Equipe

Детали: Битти пояснил, что сейчас ведется разработка деклараций для российских и белорусских спортсменов. По его словам, от атлетов не будут требовать письменно высказываться против российского вторжения по соображениям безопасности.

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Прямая речь Битти: "Эти атлеты получат на подпись декларацию. Но их не будут просить указывать, что они выступают против войны - в России (за это предусмотрено - ред.) уголовное дело".

"Мы в процессе разработки декларации, имеем юридическую помощь. Пилоты Формулы-1 уже это делают (подписывают - ред.). Федерации вроде плавания уже впереди, мы попробуем это все сбалансировать, но это нелегко".

Детали: Сейчас подписать декларацию для возвращения к соревнованиям требуют от россиян и белорусов на теннисном Уимблдоне.

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