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Российских спортсменов не будут заставлять осуждать агрессию, чтобы вернуться к соревнованиям

"Украинская правда"Четверг, 27 апреля 2023, 18:04
Российских спортсменов не будут заставлять осуждать агрессию, чтобы вернуться к соревнованиям
Риччи Битти

Российские и белорусские спортсмены будут подписывать декларацию, в которой обязуются соответствовать критериям нейтральности, для возвращения к международным соревнованиям.

Источник: "Суспільне", которое цитирует президент Ассоциации международных олимпийских федераций по летним видам спорта Франческо Риччи Битти во время интервью изданию L'Equipe

Детали: Битти пояснил, что сейчас ведется разработка деклараций для российских и белорусских спортсменов. По его словам, от атлетов не будут требовать письменно высказываться против российского вторжения по соображениям безопасности.

Прямая речь Битти: "Эти атлеты получат на подпись декларацию. Но их не будут просить указывать, что они выступают против войны - в России (за это предусмотрено - ред.) уголовное дело".

"Мы в процессе разработки декларации, имеем юридическую помощь. Пилоты Формулы-1 уже это делают (подписывают - ред.). Федерации вроде плавания уже впереди, мы попробуем это все сбалансировать, но это нелегко".

Детали: Сейчас подписать декларацию для возвращения к соревнованиям требуют от россиян и белорусов на теннисном Уимблдоне.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Украина еще в июле 2022 года призвала международных партнеров запретить россиянам и белорусам выступать на спортивных соревнованиях даже под нейтральными флагами.
  • 20 апреля мэр Парижа в Украине высказался, что в столицу Франции, где в 2024 году должны пройти Олимпийские игры не стоит пускать российских спортсменов, если война продлится до тех пор.

Темы: Росcиявойнаспорт
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