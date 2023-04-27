Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российских спортсменов не будут заставлять осуждать агрессию, чтобы вернуться к соревнованиям

"Украинская правда"Четверг, 27 апреля 2023, 18:04
Российских спортсменов не будут заставлять осуждать агрессию, чтобы вернуться к соревнованиям
Риччи Битти

Российские и белорусские спортсмены будут подписывать декларацию, в которой обязуются соответствовать критериям нейтральности, для возвращения к международным соревнованиям.

Источник: "Суспільне", которое цитирует президент Ассоциации международных олимпийских федераций по летним видам спорта Франческо Риччи Битти во время интервью изданию L'Equipe

Детали: Битти пояснил, что сейчас ведется разработка деклараций для российских и белорусских спортсменов. По его словам, от атлетов не будут требовать письменно высказываться против российского вторжения по соображениям безопасности.

Реклама:

Прямая речь Битти: "Эти атлеты получат на подпись декларацию. Но их не будут просить указывать, что они выступают против войны - в России (за это предусмотрено - ред.) уголовное дело".

"Мы в процессе разработки декларации, имеем юридическую помощь. Пилоты Формулы-1 уже это делают (подписывают - ред.). Федерации вроде плавания уже впереди, мы попробуем это все сбалансировать, но это нелегко".

Детали: Сейчас подписать декларацию для возвращения к соревнованиям требуют от россиян и белорусов на теннисном Уимблдоне.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Украина еще в июле 2022 года призвала международных партнеров запретить россиянам и белорусам выступать на спортивных соревнованиях даже под нейтральными флагами.
  • 20 апреля мэр Парижа в Украине высказался, что в столицу Франции, где в 2024 году должны пройти Олимпийские игры не стоит пускать российских спортсменов, если война продлится до тех пор.

Темы: Росcиявойнаспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: