Российских спортсменов не будут заставлять осуждать агрессию, чтобы вернуться к соревнованиям
Российские и белорусские спортсмены будут подписывать декларацию, в которой обязуются соответствовать критериям нейтральности, для возвращения к международным соревнованиям.
Источник: "Суспільне", которое цитирует президент Ассоциации международных олимпийских федераций по летним видам спорта Франческо Риччи Битти во время интервью изданию L'Equipe
Детали: Битти пояснил, что сейчас ведется разработка деклараций для российских и белорусских спортсменов. По его словам, от атлетов не будут требовать письменно высказываться против российского вторжения по соображениям безопасности.
Прямая речь Битти: "Эти атлеты получат на подпись декларацию. Но их не будут просить указывать, что они выступают против войны - в России (за это предусмотрено - ред.) уголовное дело".
"Мы в процессе разработки декларации, имеем юридическую помощь. Пилоты Формулы-1 уже это делают (подписывают - ред.). Федерации вроде плавания уже впереди, мы попробуем это все сбалансировать, но это нелегко".
Детали: Сейчас подписать декларацию для возвращения к соревнованиям требуют от россиян и белорусов на теннисном Уимблдоне.
Предыстория:
- Украина еще в июле 2022 года призвала международных партнеров запретить россиянам и белорусам выступать на спортивных соревнованиях даже под нейтральными флагами.
- 20 апреля мэр Парижа в Украине высказался, что в столицу Франции, где в 2024 году должны пройти Олимпийские игры не стоит пускать российских спортсменов, если война продлится до тех пор.