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Партизани влаштували "українську ніч" окупантам Херсонщини за знущання над мешканцями – ЦНС

Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 квітня 2023, 18:11
Партизани влаштували українську ніч окупантам Херсонщини за знущання над мешканцями – ЦНС
Фото: Getty Images

Партизани руху "Атеш" розпочали операцію "Українська ніч" і вже ліквідували 2 окупантів в Херсонській області.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "У ніч із 26 на 27 квітня у селі Великі Копані, Олешківського району (Херсонської області) партизани ліквідували двох окупантів. Ліквідовані росіяни регулярно знущалися з місцевих жителів, але до них прийшла розплата".

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Що було раніше: 23 квітня партизани з "Атеш" біля Олешок підірвали блок-пост біля військового інфраструктурного об’єкта. Для підриву задіяли саморобну вибухівку. В результаті ліквідовано загін росгвардійців, які вели чергування.

Теми: Херсонська областьвійнапартизаниокупація
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