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Партизаны устроили "украинскую ночь" оккупантам Херсонщины за издевательства над жителями - ЦНС

Станислав ПогориловЧетверг, 27 апреля 2023, 18:11
Партизаны устроили украинскую ночь оккупантам Херсонщины за издевательства над жителями - ЦНС
Фото: Getty Images

Партизаны движения "Атеш" начали операцию "Украинская ночь" и уже ликвидировали 2 оккупантов в Херсонской области.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "В ночь с 26 на 27 апреля в селе Большие Копани, Алешковского района (Херсонской области) партизаны ликвидировали двух оккупантов. Ликвидированные россияне регулярно издевались над местными жителями, но к ним пришла расплата".

Что предшествовало: 23 апреля партизаны из "Атеш" возле Олешек взорвали блок-пост возле военного инфраструктурного объекта. Для подрыва задействовали самодельную взрывчатку. В результате ликвидирован отряд росгвардейцев, которые вели дежурство.

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Темы: Херсонская областьвойнапартизаныоккупация
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