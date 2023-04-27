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КС почав розглядати справу щодо тлумачення статті про єдине громадянство

Олена РощінаЧетвер, 27 квітня 2023, 20:12
КС почав розглядати справу щодо тлумачення статті про єдине громадянство
Конституційний суд під час засідання, фото КС

27 квітня Велика палата Конституційного Суду розглядала справу за конституційним поданням парламентарів щодо офіційного тлумачення статті 4 Конституції України з приводу того, що "в Україні існує єдине громадянство".

Джерело: КС у Telegram та на своєму сайті

Деталі: Велика палата КС на відкритій частині пленарного засідання у формі усного провадження розглядала справу за конституційним поданням 99 народних депутатів щодо офіційного тлумачення статті 4 Конституції України.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Олег Первомайський виклав зміст конституційного подання та підстави для відкриття конституційного провадження.

Він зазначив, що суб’єкт права на конституційне подання звернувся до КС із клопотанням щодо офіційного тлумачення статті 4 Конституції України в аспекті того, що "в Україні існує єдине громадянство".

У конституційному поданні нардепи зазначають, що законодавство про громадянство встановлює заборону випадків множинного громадянства через встановлення процедури втрати громадянства України за рішенням президента. Однак, на їхнє переконання, дієвий механізм реалізації цього припису в законі "Про громадянство України" не передбачений.

Суддя-доповідач повідомив, що КС попросив низку органів державної влади, наукових установ, членів Науково-консультативної ради Конституційного Суду висловити свої позиції щодо порушених у конституційному поданні питань. Зміст отриманих відповідей  суд дослідить на закритій частині пленарного засідання Великої палати.

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Під час пленарного засідання Суд заслухав учасників конституційного провадження – представника суб’єкта права на конституційне подання, народного депутата Олександра Бакумова, постійного представника Верховної Ради у Конституційному Суді Максима Дирдіна, представника президента у Конституційному Суді Сергія Дембовського.

Свою позицію також висловили залучені учасники конституційного провадження – доктор юридичних наук, професор Володимир Василенко, члени Науково-консультативної ради КС: доктор юридичних наук, професор Олена Бориславська, доктор юридичних наук, професор Микола Козюбра, а також голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

 

Після дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання КС перейшов до закритої частини для ухвалення рішення.

Теми: КСгромадянствоКонституція
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