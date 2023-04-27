Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

КС начал рассматривать дело о толковании статьи о едином гражданстве

Елена РощинаЧетверг, 27 апреля 2023, 20:12
КС начал рассматривать дело о толковании статьи о едином гражданстве
Конституционный суд во время заседания, фото КС

27 апреля Большая палата Конституционного Суда рассматривала дело по конституционному представлению парламентариев относительно официального толкования статьи 4 Конституции Украины по поводу того, что "в Украине существует единое гражданство".

Источник: КС в Telegram и на своем сайте

Детали: Большая палата КС на открытой части пленарного заседания в форме устного производства рассматривала дело по конституционному представлению 99 народных депутатов относительно официального толкования статьи 4 Конституции Украины.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Олег Первомайский изложил содержание конституционного представления и основания для открытия конституционного производства.

Он отметил, что субъект права на конституционное представление обратился в КС с ходатайством об официальном толковании статьи 4 Конституции Украины в аспекте того, что "в Украине существует единое гражданство".

В конституционном представлении нардепы отмечают, что законодательство о гражданстве устанавливает запрет случаев множественного гражданства путем установления процедуры потери гражданства Украины по решению президента. Однако, по их убеждению, действенный механизм реализации этого предписания в законе "О гражданстве Украины" не предусмотрен.

Судья-докладчик сообщил, что КС попросил ряд органов государственной власти, научных учреждений, членов Научно-консультативного совета Конституционного Суда высказать свои позиции по затронутым в конституционном представлении вопросам. Содержание полученных ответов суд исследует на закрытой части пленарного заседания Большой палаты.

ВИДЕО ДНЯ

Во время пленарного заседания Суд заслушал участников конституционного производства – представителя субъекта права на конституционное представление, народного депутата Александра Бакумова, постоянного представителя Верховной Рады в Конституционном Суде Максима Дырдина, представителя президента в Конституционном Суде Сергея Дембовского.

Свою позицию также выразили привлеченные участники конституционного производства – доктор юридических наук, профессор Владимир Василенко, члены Научно-консультативного совета КС: доктор юридических наук, профессор Елена Бориславская, доктор юридических наук, профессор Николай Козюбра, а также глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

 

После исследования материалов дела на открытой части пленарного заседания КС перешел к закрытой части для принятия решения.

Темы: КСгражданствоКонституция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками

Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина

Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию

фото, ОбновленоДепутат с женой пытались захватить 280 га у моря в Одесской области – СБУ

Данилов назвал 15 причин, почему украинцы хотят исчезновения России

фотоВодитель сбил полицейскую и двух военных на переходе в Хмельницком: один погиб

Все новости...
КС
Почему нам нужно менять государственную политику к ветеранам уже сейчас?
В ОП предложили свою версию отбора судей в КСУ, хотя в ЕС настаивают на другой
Реформа Конституционного Суда Украины: миссия (не)возможна?
Последние новости
22:41
РФ потеряла в Украине более 100 тысяч военных за 5 месяцев – Белый дом
22:38
Шуляк доказывает в суде, что ее муж из Украины не убегал
22:18
Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками
22:16
Какая дополнительная работа в школе обременяет украинских учителей – опрос
22:03
Экономические новости 1 мая: в США "рухнул" еще один банк, правительство хочет ликвидировать регулятора игорного бизнеса
21:57
видеоШуляк прокомментировала поддержку "слуг народа" со стороны экс-ОПЗЖ
21:47
В апреле из России окончательно вышли KFC, Mercedes-Benz и EA
21:34
Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина
21:08
Студентов УКУ критикуют за благотворительную вечеринку во львовском Доме ученых
21:07
видеоШуляк о бывших "слугах", которые объединились с экс-ОПЗЖ: "Предатели"
Все новости...
Реклама: