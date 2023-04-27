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КС начал рассматривать дело о толковании статьи о едином гражданстве

Елена РощинаЧетверг, 27 апреля 2023, 20:12
КС начал рассматривать дело о толковании статьи о едином гражданстве
Конституционный суд во время заседания, фото КС

27 апреля Большая палата Конституционного Суда рассматривала дело по конституционному представлению парламентариев относительно официального толкования статьи 4 Конституции Украины по поводу того, что "в Украине существует единое гражданство".

Источник: КС в Telegram и на своем сайте

Детали: Большая палата КС на открытой части пленарного заседания в форме устного производства рассматривала дело по конституционному представлению 99 народных депутатов относительно официального толкования статьи 4 Конституции Украины.

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Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Олег Первомайский изложил содержание конституционного представления и основания для открытия конституционного производства.

Он отметил, что субъект права на конституционное представление обратился в КС с ходатайством об официальном толковании статьи 4 Конституции Украины в аспекте того, что "в Украине существует единое гражданство".

В конституционном представлении нардепы отмечают, что законодательство о гражданстве устанавливает запрет случаев множественного гражданства путем установления процедуры потери гражданства Украины по решению президента. Однако, по их убеждению, действенный механизм реализации этого предписания в законе "О гражданстве Украины" не предусмотрен.

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Судья-докладчик сообщил, что КС попросил ряд органов государственной власти, научных учреждений, членов Научно-консультативного совета Конституционного Суда высказать свои позиции по затронутым в конституционном представлении вопросам. Содержание полученных ответов суд исследует на закрытой части пленарного заседания Большой палаты.

Во время пленарного заседания Суд заслушал участников конституционного производства – представителя субъекта права на конституционное представление, народного депутата Александра Бакумова, постоянного представителя Верховной Рады в Конституционном Суде Максима Дырдина, представителя президента в Конституционном Суде Сергея Дембовского.

Свою позицию также выразили привлеченные участники конституционного производства – доктор юридических наук, профессор Владимир Василенко, члены Научно-консультативного совета КС: доктор юридических наук, профессор Елена Бориславская, доктор юридических наук, профессор Николай Козюбра, а также глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

 

После исследования материалов дела на открытой части пленарного заседания КС перешел к закрытой части для принятия решения.

Темы: КСгражданствоКонституция
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