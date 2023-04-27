"Другий пішов": командувач Повітряних сил поділився селфі з новим дивізіоном Patriot

Другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу "Patriot" також заступив на бойове чергування в Україні.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram, речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП

Пряма мова Олещука: "Кажуть є заборона ГШ "селфитись" на фоні техніки! Вибачте, не втримався. Другий дивізіон ЗРК "Patriot" уже в роботі! Посилюємо ППО, наближаємо перемогу".

Реклама:

Деталі: Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив УП, що другий дивізіон ЗРК "Patriot" наданий міжнародними партнерами, вже виконує бойову роботу на одному з напрямків, який визначило військове керівництво.

Що передувало: 23 квітня Юрій Ігнат зазначив, що один дивізіон зенітно-ракетного комплексу "Patriot" вже заступив на бойове чергування в Україні, інші перебувають в дорозі.

Довідково: Дивізіон ЗРК Patriot складається з командного пункту, радару, та пускових установок (може бути до 8-ми ПУ), кожна з яких має по 4 пускові контейнери з ракетами різних типів (проти балістики, проти аеродинамічних цілей (літаки й гелікоптери)).