Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Другий пішов": командувач Повітряних сил поділився селфі з новим дивізіоном Patriot

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 квітня 2023, 21:01
Другий пішов: командувач Повітряних сил поділився селфі з новим дивізіоном Patriot
Микола Олещук ФОТО ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Другий дивізіон зенітно-ракетного комплексу "Patriot" також заступив на бойове чергування в Україні.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram, речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП

Пряма мова Олещука: "Кажуть є заборона ГШ "селфитись" на фоні техніки! Вибачте, не втримався. Другий дивізіон ЗРК "Patriot" уже в роботі! Посилюємо ППО, наближаємо перемогу".

Реклама:
 

Деталі: Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив УП, що другий дивізіон ЗРК "Patriot" наданий міжнародними партнерами, вже виконує бойову роботу на одному з напрямків, який визначило військове керівництво.

Що передувало: 23 квітня Юрій Ігнат зазначив, що один дивізіон зенітно-ракетного комплексу "Patriot" вже заступив на бойове чергування в Україні, інші перебувають в дорозі.

Довідково: Дивізіон ЗРК Patriot складається з командного пункту, радару, та пускових установок (може бути до 8-ми ПУ), кожна з яких має по 4 пускові контейнери з ракетами різних типів (проти балістики, проти аеродинамічних цілей (літаки й гелікоптери)).

ВІДЕО ДНЯ
Теми: PatriotПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
В Україні розробляють декілька версій підводних безпілотників
Путін вирішив створити музеї війни проти України з "придатними артефактами"
Зеленський про рішення ПАРЄ щодо депортації дітей: Вирок за геноцид буде і для Путіна
Путін дозволив депортувати з окупованих територій українців без паспортів РФ
Останні новини
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: "Множинне громадянство допомож людям за кордоном допомогти Україні"
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
Усі новини...
Реклама: