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"Второй пошел": командующий Воздушных сил поделился селфи с новым дивизионом Patriot

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 апреля 2023, 21:01
Второй пошел: командующий Воздушных сил поделился селфи с новым дивизионом Patriot
Николай Олещук ФОТО ВОЗДУШНЫХ СИЛ

Второй дивизион зенитно-ракетного комплекса "Patriot" также заступил на боевое дежурство в Украине.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП

Прямая речь Олещука: "Говорят есть запрет ГШ "селфиться" на фоне техники! Извините, не удержался. Второй дивизион ЗРК "Patriot" уже в работе! Усиливаем ПВО, приближаем победу".

 

Детали: Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил УП, что второй дивизион ЗРК "Patriot" предоставленный международными партнерами, уже выполняет боевую работу на одном из направлений, которое определило военное руководство.

Что предшествовало: 23 апреля Юрий Игнат отметил, что один дивизион зенитно-ракетного комплекса "Patriot" уже заступил на боевое дежурство в Украине, другие находятся в пути.

Справка: Дивизион ЗРК Patriot состоит из командного пункта, радара, и пусковых установок (может быть до 8-ми ПУ), каждая из которых имеет по 4 пусковых контейнера с ракетами различных типов (против баллистики, против аэродинамических целей (самолеты и вертолеты)).

Темы: PatriotВоздушные силы ВСУ
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