Зеленський про рішення ПАРЄ щодо депортації дітей: Вирок за геноцид буде і для Путіна

Президент Володимир Зеленський вважає, що визнання Парламентської асамблеї Ради Європи депортації українських дітей геноцидом допоможе притягнути Росію та її керівників до відповідальності за геноцидну політику проти України.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 27 квітня

Пряма мова: "Сьогодні є важливий політичний результат у Страсбурзі – на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Ухвалено резолюцію, якою визнається, що депортація Росією українських дітей містить ознаки геноциду. І це перше визнання такого факту на рівні такої високої міжнародної організації, що об’єднує держави нашого континенту.

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Якщо говорити практично, це рішення суттєво допоможе нашій глобальній роботі щодо притягнення Росії та її посадовців, включно з керівником держави-терориста, до відповідальності саме за геноцид, геноцидну політику проти України.

Депортація українських дітей – це один із цілком продуманих елементів намагання Росії стерти ідентичність нашого народу, знищити саму сутність українців. Це свідомий злочин геноциду, скоєний російськими посадовцями. Саме так це має кваліфікуватися і політично, і юридично".

Деталі: Зеленський зазначив, що його дружина Олена Зеленська цього дня зверталася до ПАРЄ саме щодо дітей і сімей.

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Також "добре попрацювали" українські парламентарі й дипломати, сказав президент.

Пряма мова: "На всіх рівнях – формальних і неформальних, із лідерами держав, на парламентському, урядовому, правоохоронному рівнях, у юридичній спільноті та в міжнародних і міжпарламентських організаціях – ми продовжимо працювати для повернення всіх депортованих українських дітей і для покарання Росії.

Нам достеменно відомі дані майже 20 тисяч дітей, які були вивезені й розпорошені по різних регіонах держави-зла. Але очевидно, що це лише частина значно масштабніших злочинних дій. Таких дітей може бути значно більше".

Деталі: Зеленський додав, що Європа та світ уже бачили різні депортації та спроби знищення народів, але на прикладі Росії слід "показати всім іншим потенційним джерелам такого ж зла, що безкарності більше ніколи не буде".

"А вироки за геноцид будуть. Так само, як і за всі інші злочини Росії проти України й наших людей", – переконаний український лідер.

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