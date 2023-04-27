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Зеленський про рішення ПАРЄ щодо депортації дітей: Вирок за геноцид буде і для Путіна

Олена РощінаЧетвер, 27 квітня 2023, 22:18
Зеленський про рішення ПАРЄ щодо депортації дітей: Вирок за геноцид буде і для Путіна
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський вважає, що визнання Парламентської асамблеї Ради Європи депортації українських дітей геноцидом допоможе притягнути Росію та її керівників до відповідальності за геноцидну політику проти України.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 27 квітня

Пряма мова: "Сьогодні є важливий політичний результат у Страсбурзі – на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Ухвалено резолюцію, якою визнається, що депортація Росією українських дітей містить ознаки геноциду. І це перше визнання такого факту на рівні такої високої міжнародної організації, що об’єднує держави нашого континенту.

Якщо говорити практично, це рішення суттєво допоможе нашій глобальній роботі щодо притягнення Росії та її посадовців, включно з керівником держави-терориста, до відповідальності саме за геноцид, геноцидну політику проти України.

Депортація українських дітей – це один із цілком продуманих елементів намагання Росії стерти ідентичність нашого народу, знищити саму сутність українців. Це свідомий злочин геноциду, скоєний російськими посадовцями. Саме так це має кваліфікуватися і політично, і юридично".

Деталі: Зеленський зазначив, що його дружина Олена Зеленська цього дня зверталася до ПАРЄ саме щодо дітей і сімей.

Також "добре попрацювали" українські парламентарі й дипломати, сказав президент.

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Пряма мова: "На всіх рівнях – формальних і неформальних, із лідерами держав, на парламентському, урядовому, правоохоронному рівнях, у юридичній спільноті та в міжнародних і міжпарламентських організаціях – ми продовжимо працювати для повернення всіх депортованих українських дітей і для покарання Росії. 

Нам достеменно відомі дані майже 20 тисяч дітей, які були вивезені й розпорошені по різних регіонах держави-зла. Але очевидно, що це лише частина значно масштабніших злочинних дій. Таких дітей може бути значно більше".

Деталі: Зеленський додав, що Європа та світ уже бачили різні депортації та спроби знищення народів, але на прикладі Росії слід "показати всім іншим потенційним джерелам такого ж зла, що безкарності більше ніколи не буде". 

"А вироки за геноцид будуть. Так само, як і за всі інші злочини Росії проти України й наших людей", – переконаний український лідер.

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Теми: Зеленськийдепортація геноцидРосія
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