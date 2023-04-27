Зеленский о решении ПАСЕ по депортации детей: Приговор за геноцид будет и для Путина

Президент Владимир Зеленский считает, что признание Парламентской ассамблеи Совета Европы депортации украинских детей геноцидом поможет привлечь Россию и ее руководителей к ответственности за геноцидную политику против Украины.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 27 апреля

Прямая речь: "Сегодня есть важный политический результат в Страсбурге – на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Принята резолюция, которой признается, что депортация Россией украинских детей содержит признаки геноцида. И это первое признание такого факта на уровне такой высокой международной организации, объединяющей государства нашего континента.

Если говорить практически, это решение существенно поможет нашей глобальной работе по привлечению России и ее должностных лиц, включая руководителя государства-террориста, к ответственности именно за геноцид, геноцидную политику против Украины.

Депортация украинских детей – это один из абсолютно продуманных элементов попытки России стереть идентичность нашего народа, уничтожить саму сущность украинцев. Это сознательное преступление геноцида, совершенное российскими чиновниками. Именно так это должно квалифицироваться и политически, и юридически".

Детали: Зеленский отметил, что его супруга Елена Зеленская в этот день обращалась к ПАСЕ именно по поводу детей и семей.

Также "хорошо поработали" украинские парламентарии и дипломаты, сказал президент.

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Прямая речь: "На всех уровнях – формальных и неформальных, с лидерами государств, на парламентском, правительственном, правоохранительном уровнях, в юридическом сообществе и в международных и межпарламентских организациях – мы продолжим работать для возвращения всех депортированных украинских детей и для наказания России.

Нам точно известны данные почти 20 тысяч детей, которые были вывезены и рассеяны по разным регионам государства-зла. Но очевидно, что это лишь часть значительно более масштабных преступных действий. Таких детей может быть значительно больше".

Детали: Зеленский добавил, что Европа и мир уже видели различные депортации и попытки уничтожения народов, но на примере России следует "показать всем другим потенциальным источникам такого же зла, что безнаказанности больше никогда не будет".

"А приговоры за геноцид будут. Так же, как и за все другие преступления России против Украины и наших людей", – убежден украинский лидер.

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