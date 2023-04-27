Зеленський: У Миколаєві понад 20 поранених і загиблий, у Костянтинівці теж є постраждалі

Дитячий садок після нічних обстрілів Миколаєва, фото з Telegram мера Олександра Сєнкевича

Президент Володимир Зеленський повідомив про трагічні наслідки останніх ударів російських військ по містах Миколаїв та Костянтинівка.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 27 квітня

Пряма мова: "У Миколаєві вже завершився розбір завалів на місці ракетного удару, який стався сьогодні вночі. Понад 20 поранених, одна людина загинула… Мої співчуття рідним і близьким. Ракетами пошкоджені десятки звичайних будинків, два навчальні заклади".

Деталі: У Миколаєві пошкоджено школу й коледж, а також житлову забудову.

Президент також повідомив, що у четвер ввечері ще один ракетний удар був завданий по Костянтинівці Донецької області.

"Пошкоджено теж школу, лікарню, житлові будинки. На жаль, є постраждалі люди", – сказав Зеленський.