Зеленський: У Миколаєві понад 20 поранених і загиблий, у Костянтинівці теж є постраждалі
Четвер, 27 квітня 2023, 22:52
Президент Володимир Зеленський повідомив про трагічні наслідки останніх ударів російських військ по містах Миколаїв та Костянтинівка.
Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 27 квітня
Пряма мова: "У Миколаєві вже завершився розбір завалів на місці ракетного удару, який стався сьогодні вночі. Понад 20 поранених, одна людина загинула… Мої співчуття рідним і близьким. Ракетами пошкоджені десятки звичайних будинків, два навчальні заклади".
Деталі: У Миколаєві пошкоджено школу й коледж, а також житлову забудову.
Президент також повідомив, що у четвер ввечері ще один ракетний удар був завданий по Костянтинівці Донецької області.
"Пошкоджено теж школу, лікарню, житлові будинки. На жаль, є постраждалі люди", – сказав Зеленський.