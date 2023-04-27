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Зеленский: В Николаеве более 20 раненых и погибший, в Константиновке тоже есть пострадавшие

Елена РощинаЧетверг, 27 апреля 2023, 22:52
Зеленский: В Николаеве более 20 раненых и погибший, в Константиновке тоже есть пострадавшие
Детский сад после ночных обстрелов Николаева, фото из Telegram мэра Александра Сенкевича

Президент Владимир Зеленский сообщил о трагических последствиях последних ударов российских войск по городам Николаев и Константиновка.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 27 апреля 

Прямая речь: "В Николаеве уже завершился разбор завалов на месте ракетного удара, который произошел сегодня ночью. Более 20 раненых, один человек погиб... Мои соболезнования родным и близким. Ракетами повреждены десятки обычных домов, два учебных заведения". 

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Детали: В Николаеве повреждены школа и колледж, а также жилая застройка.

Президент также сообщил, что в четверг вечером еще один ракетный удар был нанесен по Константиновке Донецкой области. 

"Повреждены тоже школа, больница, жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие люди", – сказал Зеленский.

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Темы: НиколаевКонстантиновкажертвыЗеленский
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