США обговорять із союзниками прискорення виробництва зброї для України

Цього тижня США разом з представниками ЄС, НАТО та понад 40 держав-партнерів проведуть у Брюсселі засідання, на якому говоритимуть про пришвидшення виробництва зброї для України.

Джерело: пресконференція речника Пентагону Патріка Райдера

Пряма мова: "У зустрічі візьмуть участь директори з питань озброєння і представники понад 40 країн, ЄС і НАТО, які зосереджені на глобальних зусиллях із прискорення виробництва та підтримки можливостей, необхідних для захисту України від неспровокованого та незаконного вторгнення Росії".

Що цьому передувало: Нещодавно глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що країни Євросоюзу надають боєприпаси на терміновий запит України і їхня кількість має зрости, зважаючи на терміновість питання.