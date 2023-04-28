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США обсудят с союзниками ускорение производства оружия для Украины

"Украинская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 01:20
США обсудят с союзниками ускорение производства оружия для Украины
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ FACEBOOK ГЕНШТАБА

На этой неделе США вместе с представителями ЕС, НАТО и более 40 государств-партнеров проведут в Брюсселе заседание, на котором будут говорить об ускорении производства оружия для Украины.

Источник: пресс-конференция представителя Пентагона Патрика Райдера

Прямая речь: "Во встрече примут участие директора по вооружению и представители более 40 стран, ЕС и НАТО, которые сосредоточены на глобальных усилиях по ускорению производства и поддержки возможностей, необходимых для защиты Украины от неспровоцированного и незаконного вторжения России".

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Что этому предшествовало: Недавно глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза предоставляют боеприпасы на срочный запрос Украины и их количество должно возрасти, учитывая срочность вопроса.

Темы: СШАоружиеУкраинаНАТО
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