Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США обсудят с союзниками ускорение производства оружия для Украины

"Украинская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 01:20
США обсудят с союзниками ускорение производства оружия для Украины
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ FACEBOOK ГЕНШТАБА

На этой неделе США вместе с представителями ЕС, НАТО и более 40 государств-партнеров проведут в Брюсселе заседание, на котором будут говорить об ускорении производства оружия для Украины.

Источник: пресс-конференция представителя Пентагона Патрика Райдера

Прямая речь: "Во встрече примут участие директора по вооружению и представители более 40 стран, ЕС и НАТО, которые сосредоточены на глобальных усилиях по ускорению производства и поддержки возможностей, необходимых для защиты Украины от неспровоцированного и незаконного вторжения России".

Что этому предшествовало: Недавно глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза предоставляют боеприпасы на срочный запрос Украины и их количество должно возрасти, учитывая срочность вопроса.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАоружиеУкраинаНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками

Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина

Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию

фото, ОбновленоДепутат с женой пытались захватить 280 га у моря в Одесской области – СБУ

Данилов назвал 15 причин, почему украинцы хотят исчезновения России

фотоВодитель сбил полицейскую и двух военных на переходе в Хмельницком: один погиб

Все новости...
США
США объявили о новых санкциях против России и Ирана за удержание американцев в заложниках
Обвиняемый в утечке секретной информации США в четверг предстанет перед судом
Экономика США от начала года замедлилась сильнее, чем ожидалось
Последние новости
22:41
РФ потеряла в Украине более 100 тысяч военных за 5 месяцев – Белый дом
22:38
Шуляк доказывает в суде, что ее муж из Украины не убегал
22:18
Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками
22:16
Какая дополнительная работа в школе обременяет украинских учителей – опрос
22:03
Экономические новости 1 мая: в США "рухнул" еще один банк, правительство хочет ликвидировать регулятора игорного бизнеса
21:57
видеоШуляк прокомментировала поддержку "слуг народа" со стороны экс-ОПЗЖ
21:47
В апреле из России окончательно вышли KFC, Mercedes-Benz и EA
21:34
Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина
21:08
Студентов УКУ критикуют за благотворительную вечеринку во львовском Доме ученых
21:07
видеоШуляк о бывших "слугах", которые объединились с экс-ОПЗЖ: "Предатели"
Все новости...
Реклама: