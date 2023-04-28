Молдова склала "чорний список" росіян, яким заборонила в'їзд

Влада Молдови склала "чорний список" росіян, яким заборонено в'їзд до країни, до списку потрапив президент РФ Володимир Путін.

Джерело: прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, якого цитує NewsMaker

Пряма мова: "У нас довгий список, і всіх людей з нього ми відправлятимемо додому. РФ не може вказувати нам, що ми повинні чи можемо робити. Республіка Молдова є вільною та суверенною країною. Кожен має знати своє місце".

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Деталі: Речан заявив, що до "чорного списку" ввійшли посадовці і популярні артисти, які пропагують та підтримують війну Росії проти України.

Зокрема, уточнив прем'єр, до списку потрапили Володимир Путін і співак Філіп Кіркоров.

Речан повідомив, що "чорний список" досі не був оприлюднений, однак особи, які потрапили до нього, знають про це.

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Прем'єр не виключає, що влада Молдови опублікує список у відкритому доступі.

Нагадаємо: Влада Молдови ухвалила рішення приєднатися до групи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.