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Молдова составила "черный список" россиян, которым запретила въезд

"Украинская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 02:11
Молдова составила черный список россиян, которым запретила въезд
Дорин Речан. Фото с сайта PARLAMENT.MD

Власти Молдовы составили "черный список" россиян, которым запрещен въезд в страну, в список попал президент РФ Владимир Путин.

Источник: премьер-министр Молдовы Дорин Речан, которого цитирует NewsMaker

Прямая речь: "У нас длинный список, и всех людей из него мы будем отправлять домой. РФ не может указывать нам, что мы должны или можем делать. Республика Молдова является свободной и суверенной страной. Каждый должен знать свое место".

Детали: Речан заявил, что в "черный список" вошли чиновники и популярные артисты, которые пропагандируют и поддерживают войну России против Украины.

В частности, уточнил премьер, в список попали Владимир Путин и певец Филипп Киркоров.

Речан сообщил, что "черный список" до сих пор не был обнародован, однако лица, попавшие в него, знают об этом.

Премьер не исключает, что власти Молдовы опубликуют список в открытом доступе.

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Напомним: Власти Молдовы приняли решение присоединиться к группе по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Темы: МолдоваРосcия
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