Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог змушує мешканців окупованих територій дивитися пропагандистські фільми – ЦНС

"Українська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 03:23
Ворог змушує мешканців окупованих територій дивитися пропагандистські фільми – ЦНС
ФОТО УКРІНФОРМУ

Росіяни примусово звозять в облаштовані "кінотеатри" мешканців окупованих територій сходу і півдня України для перегляду пропагандистських фільмів.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "На сході і півдні України для поширення ідеології ворога та нав’язування місцевому населенню поглядів Кремля на російсько-українську війну окупанти облаштовують "кінотеатри". Туди на перегляд російських пропагандистських фільмів росіяни примусово звозять працівників комунальних установ та інших захоплених підприємств".

Реклама:

Нагадаємо: В анексованому Криму окупанти посилили заходи з пошуку українського підпілля.

Теми: пропагандаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
пропаганда
"12 тисяч бійців, озброєні дельфінами і кротами, штурмували берег Криму": ССО потролили Міноборони РФ
Кремль підготував нову інформатаку: Україна "здає" Куп'янськ та інше – ГУР
Президент Фінляндії заявив про посилення пропаганди РФ проти його країни
Останні новини
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: "Множинне громадянство допомож людям за кордоном допомогти Україні"
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
Усі новини...
Реклама: