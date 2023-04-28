Ворог змушує мешканців окупованих територій дивитися пропагандистські фільми – ЦНС
П'ятниця, 28 квітня 2023, 03:23
Росіяни примусово звозять в облаштовані "кінотеатри" мешканців окупованих територій сходу і півдня України для перегляду пропагандистських фільмів.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "На сході і півдні України для поширення ідеології ворога та нав’язування місцевому населенню поглядів Кремля на російсько-українську війну окупанти облаштовують "кінотеатри". Туди на перегляд російських пропагандистських фільмів росіяни примусово звозять працівників комунальних установ та інших захоплених підприємств".
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Нагадаємо: В анексованому Криму окупанти посилили заходи з пошуку українського підпілля.