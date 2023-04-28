Ворог змушує мешканців окупованих територій дивитися пропагандистські фільми – ЦНС

Росіяни примусово звозять в облаштовані "кінотеатри" мешканців окупованих територій сходу і півдня України для перегляду пропагандистських фільмів.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "На сході і півдні України для поширення ідеології ворога та нав’язування місцевому населенню поглядів Кремля на російсько-українську війну окупанти облаштовують "кінотеатри". Туди на перегляд російських пропагандистських фільмів росіяни примусово звозять працівників комунальних установ та інших захоплених підприємств".

Нагадаємо: В анексованому Криму окупанти посилили заходи з пошуку українського підпілля.