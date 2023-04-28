Враг заставляет жителей оккупированных территорий смотреть пропагандистские фильмы – ЦНС

Россияне принудительно свозят в обустроенные "кинотеатры" жителей оккупированных территорий востока и юга Украины для просмотра пропагандистских фильмов.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На востоке и юге Украины для распространения идеологии врага и навязывания местному населению взглядов Кремля на российско-украинскую войну оккупанты обустраивают "кинотеатры". Туда на просмотр российских пропагандистских фильмов россияне принудительно свозят работников коммунальных учреждений и других захваченных предприятий".

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Напомним: В аннексированном Крыму оккупанты усилили меры по поиску украинского подполья.