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Мешканців Одещини попередили про загрозу детонації морських мін

"Українська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 04:09
Мешканців Одещини попередили про загрозу детонації морських мін
Дрейфуюча міна. Ілюстративне фото Getty Images

Через шторм у Чорному морі мешканців Одеської області попередили про небезпеку прибиття до узбережжя морських мін.

Джерело: голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук у Telegram

Пряма мова: "Через шторм у Чорному морі посилюється небезпека, є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.

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Вкотре звертаю увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою".

Що було раніше: Наприкінці березня під час шторму хвилі викинули ворожу морську міну на узбережжя під Одесою.

Теми: ОдесаОдеська область
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