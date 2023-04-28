Мешканців Одещини попередили про загрозу детонації морських мін

Через шторм у Чорному морі мешканців Одеської області попередили про небезпеку прибиття до узбережжя морських мін.

Джерело: голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук у Telegram

Пряма мова: "Через шторм у Чорному морі посилюється небезпека, є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.

Вкотре звертаю увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою".

Що було раніше: Наприкінці березня під час шторму хвилі викинули ворожу морську міну на узбережжя під Одесою.